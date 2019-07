Pasó la sexta y el líder es Antenor

Se jugó íntegramente la sexta fecha de la LFF B y es Antenor Gauna quien lidera la tabla de posiciones seguido de cerca por Defensores del Rosario –foto- y Estudiantes del barrio San Francisco. En el estadio Don Antonio Romero, en lo que fue el inicio de la fecha seis del torneo de la LFF B, Defensores del Rosario se reencontró con el triunfo tras superar a Avellaneda 2 a 1; fue Manuel Cantero el autor de sendos tantos para el conjunto que ahora cuenta con 12 puntos y al menos hasta que se complete la fecha y se determinen otros resultados, es el puntero del torneo, situación que también podía haber conseguido Avellaneda si ganaba. Para este equipo fue Enzo Arizmende el autor del gol. Fátima y Unión Divino Niño, los dos equipos que hoy estarían perdiendo la categoría en la LFF B, jugaron entre sí por la fecha seis del torneo y terminaron empatando 1 a 1 en el estadio Don Antonio Romero por lo cual tampoco modificaron sus posiciones en los promedios. Juan Melgarejo anotó en Unión Divino Niño y fue Juan Amarilla el autor del gol para Fátima. En la sexta fecha, y en la cancha de San Lorenzo a primera hora, Huracán Katrina logró su primer triunfo de la temporada en la LFF B al vencer 2 a 1 a Deportivo Tatané. Para Tatané, que hasta acá suma 6 puntos, anotó el único gol el jugador William Cárdenas. El primer turno en la cancha de Sol de América fue para 17 de Agosto y Villa Jardín que jugaron por la fecha seis de la LFF B. El triunfo fue para los de Villa Jardín 3 a 2 con goles de Lautaro Maidana en dos oportunidades y uno mas por parte de Santiago Bustos. Con este resultado adverso, 17 de Agosto volvió a caer en zona de descenso. Estudiantes del barrio San Francisco logró retornar a la senda de la victoria y además es uno de los punteros de la LFF B jugada parcialmente la sexta fecha. Derrotó en la cancha de Sol de América 2 a 1 a Atlético Rivadavia que lleva dos derrotas consecutivas. Los goles del Pincha fueron convertidos por Héctor Escobar y Nicolás Brunelli; mientras que para Rivadavia lo hizo Sebastian Bernal. En Laishí, el dueño de casa Estrellas de Laishí se hizo fuerte y goleó 3 a 0 a Platense que no pudo de esta manera llegar a la punta de la LFF B jugada seis fechas. El local sumó su segundo triunfo en el torneo y llegó al gol por medio de Juan Pablo Ojeda en dos ocasiones y uno mas de parte de Nicolás Cardozo. En la cancha de San Lorenzo, a primera hora, Mariano Moreno y Sargento Rivarola no se sacaron ventajas terminando su partido por a sexta fecha de la LFF B 0 a 0. Los del barrio Santa Isabel tuvieron la chance de aumentar por medio de un penal pero uno de Mariano Moreno, Hernán “La Negra” Rodas, contuvo el disparo desde los doce pasos y no permitió se abriera el marcador. La cancha de Fontana fue escenario en el primer turno del partido que sostuvieron por a fecha seis de la LFF B 13 de Junio y Defensa y Justicia, ambos elencos necesitados de puntos para escaparle al descenso. Fue victoria de los del barrio Eva Perón que llegaron a los 9 puntos en la competencia. El volante ofensivo Diego Espínola fue autor de los dos goles para 13 de Junio. El segundo partido por la categoría B jugado en le día de la fecha en la cancha de San Lorenzo fue para Inter y República Argentina que se enfrentaron de esta forma por la fecha seis del torneo. Fue victoria por la mínima, 1 a 0 con gol de Fernando Almada, para CARA que ya suma 10 puntos en el torneo y no quiere perderle pisada a los de arriba. El Lagunero, que suma diferente a los demás, volvió a bajar puestos en la tabla de los descensos. En el reducto de Fontana, Antenor Gauna goleó 4 a 1 a Domingo Savio –gol de Gabriel Gauna- por la fecha seis del torneo de la LFF B y se quedó con la punta del torneo en soledad por encima de Defensores del Rosario y Estudiantes del barrio San Francisco, ambos a un punto de distancia. Fue la cuarta victoria en el torneo para el ahora líder de la competencia.