Antenor sigue mandando y CARA está segundo

Con la disputa de la fecha once de la LFF B, la punta continúa siendo para el equipo de Antenor Gauna que derrotó 2 a 1 a Defensores del Rosario; se acerca CARA que volvió a sumar de a tres y ya está segundo. La cancha de San Lorenzo fue el escenario de uno de los juegos que dieron final a la fecha once de la LFF B; fue entre Inter de barrio Obrero y 13 de Junio de Eva Perón, encuentro que finalizó 0 a 0. Fue el tercer empate consecutiva para 13 de Junio que relegó en las últimas fechas varios puntos alejándose de los cuatro de arriba. Uno de los partidos con mas goles a lo largo de la reciente temporada en la LFF B se dio este sábado por la fecha once en la cancha de Fontana cuando Estudiantes del barrio San Francisco goleó 7 a 4 a Estrellas de Laishí. Nelson Mazacote y Héctor Escobar marcaron dos goles cada uno en tanto que Nicolás Brunelli, Kevin Escobar y Fernando Fleitas marcaron un gol cada uno. Antenor Gauna no se baja del primer lugar de la LFF B jugada la fecha once ya que volvió a sumar de a res para mantenerse en ese lugar. Derrotó 2 a 1 a Defensores del Rosario en el partido jugado en la cancha de Fontana. Mario Álvarez marcó para Villa y los goles ganadores fueron obras de Eduardo Lezcano las dos veces. Deportivo Tatané continúa con su objetivo de quedarse en la categoría en este su primer año en la LFF B y en la fecha once dio un gran paso al superar 4 a 2 a un rival directo como lo es Defensa y Justicia. Fue en la cancha de Sol de América y los goles del ganador lo hicieron los hermanos Fredy en tres ocasiones y Ramón González. República Argentina se trepó al segundo lugar en la LFF B tras vencer en la cancha de Sol de América 3 a 0 a Fátima que la sigue pasando mal en los promedios del descenso. Los goles de CARA los anotaron Iván Vera en dos oportunidades, uno de ellos de penal, y Gastón Hermoza. El partido fue válido por la fecha once. En el reducto de Sargento Rivarola se vieron las caras dos equipos que pelean por quedarse en la LFF B una temporada mas; Unión Divino Niño, que aun no ganó en el torneo jugada once fechas, empató 2 a 2 frente a Villa Jardín. Los goles de la tarde fueron convertidos por Matías Ríos y Daniel Vádez –también dirigente de la institución- en el caso de Unión Divino Niño y para los del barrio donde nadie se enoja marcaron Santiago Busto y Lautaro Maidana. Huracán Katrina le ganó como visitante en el barrio Santa Isabel 3 a 1 a Sargento Rivarola por la fecha once de la LFF B para acomodarse entre los de mitad de tabla aunque aun lejos de la zona de clasificación. En el caso de Sargento, mas abajo en las posiciones, aun pelea por quedarse en la categoría.