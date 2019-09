Mas cerca de la clasifciación

Antenor Gauna y República Argentina se mantiene primero y segundo respectivamente tras ganar sus partidos en la fecha 14 de la LFF B y se acercan cada vez mas a la clasificación para pelear por el ascenso. En el estadio Don Antonio Romero, Antenor Gauna una vez mas se quedó con tres puntos en el torneo de la LFF B, ahora por la fecha 14 del torne y derrotando 1 a 0 a Inter de barrio Obrero marcado el único tanto del encuentro el jugador Wilson Mereles. Antenor de esta manera se mantiene Comcel único puntero de la competencia ya en la recta final por quedar entre lo cuatro que buscarán el ascenso. En uno de los partidos de la fecha 14 en el torneo de la LFF B, 13 de Junio de Eva Perón le ganó 2 a 1 a Avellaneda y se mantiene con chances de poder seguir siendo uno de los elencos que pela conjunto a su rival de esta tarde en la cancha de Sargento Rivarola. Con este triunfo, 13 de Junio se encuentra quinto a dos puntos de estar entre los cuatro mientras que Avellaneda es justamente uno de los elencos inmediatos a alcanzar. República Argentina dio un paso mas en su objetivo de ser uno de los cuatro semifinalistas del torneo de la LFF B luego de derrotar por la fecha 14 en la cancha de Fontana 3 a 1 a Mariano Moreno que aun pelea por quedarse en la categoría. Los goles de CARA que está segundo en la tabla de posiciones fueron anotados por Gastón Hermoza, Cristian Roa y Fernando Almada. Como local y en el único partido que se jugó el domingo por la fecha 14 de la LFF B, Estrellas de Laishí se reencontró con el triunfo tras vencer 3 a 1 a 17 de Agosto que aun no pudo asegurarse la permanencia en la categoría. Los goles del local, Cristian Chamorro, Emanuel Davichi y Nicolás Cardozo. Platense no quiere bajarse de la pelea por jugar en las Semifinales de la LFF B; por la fecha 14 en el estadio Don Antonio Romero, goleó 5 a 1 a Defensa y Justicia que se mantiene en zona de descenso. Los goles del Tense, que se encuentra a tres puntos de los puestos de clasificación, fueron convertidos por Emilio Jazmín, Tomás Benítez por dos, Martín Moreno y Máximo Martínez. En la cancha de Chacra 8 y por la fecha 14 de la LFF B, Fátima empezó a asegurarse al menos una temporada mas en la segunda categoría del fútbol formoseño al derrotar 1 a 0 a Sargento Rivarola y de esta manera escalara varias posiciones en los promedios del descenso dejando ahora a los del barrio Santa Isabel en una situación mas complicada. Empiezan a quedar cada vez menos jornadas en la LFF B y los cruces directos por pelear un lugar entre los cuatro son fundamentales; quien sacó provecho hoy fue Domingo Savio que aun sueña con estar entre los cuatro tras derrotar 2 a 1 a Defensores del Rosario que dependerá ahora en esta fecha 14 de oros resultados para no dejar ese sitial de privilegio. El partido tuvo lugar en la cancha de San Lorenzo y fue Néstor Rigonatto el autor de lo dos goles del Granate. En la cancha de Sargento Rivarola, en la fecha 14 de la LFF B, Unión Divino Niño ganó su primer partido de la temporada al derrotar 2 a 1 a Atlético Rivadavia con goles de Luis Vera y Miguel Arzamendia. En lo que va del torneo, tras su primera Vitoria, Unión Divino Niño había cosechado 7 empates y 6 derrotas lo cual lo lleva actualmente a estar en zona de descenso.