Ganaron los de arriba

Antenor Gauna, CARA, Avellaneda y Villa ganaron sus partidos por la fecha 15 de la LFF B y siguen buscando su pase a Semifinales del torneo lo cual les dará de esta manera también acceso a seguir peleando por el ascenso a la máxima categoría. Antenor Gauna le ganó 3 a 1 a Atlético Rivadavia en la cancha de Fontana a primera hora por la fecha 15 de la LFF B y se mantiene al tope de la tabla de posiciones a la vez que quedó a un paso de ser el primer clasificado a las Semifinales del torneo. Eduardo Lezcano, Federico Encina y Miguel Arce fueron los goleadores en el conjunto ganador mientras que del lado de Rivadavia, equipo que ascendió este año y permanecerá al menos un año mas en la divisional, fue Víctor Romero el autor del gol. Por la fecha 15 de la LFF B en la cancha de Sol de América, República Argentina derrotó 3 a 1 a Defensa y Justicia y se mantienen como escolta de puntero muy cerca de lograr el pase a Semifinales; todo lo contrario para el Judicial que no sale de la zona roja del descenso. Los tres goles de CARA los anotó Iván Vera. Avellaneda volvió a ganar y no cede su lugar entre los cuatro que de momentos están clasificando a las Semifinales del torneo de la LFF B cuando se jugó íntegramente la fecha 15. Logró vencer 1 a 0 a Estrellas de Laishí en la cancha de San Lorenzo en el primer juego de la doble jornada en esa cancha. Ya lejos de la clasificación para retornar a Primera pero pensando en sumar para engrosar su promedio, Inter de barrio Obrero derrotó 2 a 1 a Huracán Katrina en el marco de la fecha 15 del torneo de la LFF B, partido jugado en la cancha de Chacra 8 y que tuvo como goleador al jugador Lagunero Lucas Morel marcando sendos goles, uno de penal y el restante de cabeza. Como local, Sargento Rivarola venció por la mínima diferencia a Platense en la fecha 15 de la LFF B y respira en los promedios del descenso donde ya prácticamente está salvado para seguir en la categoría. El Tense con esta derrota se alejó de la lucha por clasificar cuando restan cuatro fechas para el final de la Fase Regular. Iván Pinto anotó el único gol del partido. Tras vencer 3 a 1 a Fátima en la cancha de Sargento Rivarola a segunda hora, Defensores del Rosario se mantiene entre los cuatro de arriba jugada la fecha 16 de la LFF B; en tanto que el Albiceleste se despidió de esas aspiraciones para retornar a la máxima categoría del fútbol formoseño. Mario Álvarez, Enzo González y Luciano Pereira le dieron el triunfo con sus goles a Villa. República Argentina sumó tres puntos frente a Defensa y Justicia y al menos hasta completarse la fecha 15 de la LFF B y ver otros resultados, será parte de la punta junto a Antenor Gauna; los goles de CARA, en la cancha de Sol de América, fueron obras de un solo jugador que se llevó la pelota del partido, Iván Vera. Por el lado del Judicial es uno de los equipos que se encuentra en zona de descenso y deberá en la recta final ya no perder puntos y esperar otros resultados para quedarse en la categoría. Villa Jardín le ganó 1 a 0 a Domingo Savio aferrándose a la ilusión de quedarse una temporada mas en la LFF B a la vez que deja prácticamente sin chances al Granate de poder clasificar a Semifinales. El partido se jugó en la cancha de Fontana y el único gol del encuentro fue convertido por el juvenil de 16 años Santiago Bustos que lleva 11 goles en 15 partidos.