El fixture del Regional Federal Amateur

Desde febrero se jugará una nueva edición del Regional Federal Amateur con la participación en esta oportunidad de 6 equipos de Formosa: tres de la Liga Formoseña, dos de Clorinda y el restante de Laguna Blanca. Buscarán el ascenso al Federa A. Fuente: Ascenso del Interior. ZONA 8 CLORINDA I - Recreativo Juventud de Clorinda CLORINDA II - Rolando Hertelendy de Clorinda FORMOSA III - 8 de Diciembre de Formosa Fecha 1 (2 de Febrero) RECREATIVO JUVENTUD vs. ROLANDO DE HERTELENDY Libre: 8 DE DICIEMBRE. Fecha 2 (9 de Febrero) 8 DE DICIEMBRE vs. RECREATIVO JUVENTUD Libre: ROLANDO DE HERTELENDY. Fecha 3 (16 de Febrero) ROLANDO DE HERTELENDY vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: RECREATIVO JUVENTUD. Fecha 4 (23 de Febrero) ROLANDO DE HERTELENDY vs. RECREATIVO JUVENTUD Libre: 8 DE DICIEMBRE. Fecha 5 (1 de Marzo) RECREATIVO JUVENTUD vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: ROLANDO DE HERTELENDY. Fecha 6 (8 de Marzo) 8 DE DICIEMBRE vs. ROLANDO DE HERTELENDY Libre: RECREATIVO JUVENTUD. ZONA 9 FORMOSA I - Sol de América de Formosa FORMOSA II - Primero de Mayo de Formosa LAGUNA BLANCA - Sargento Cabral de Siete Palmas Fecha 1 (2 de Febrero) SOL DE AMÉRICA vs. PRIMERO DE MAYO Libre: SARGENTO CABRAL. Fecha 2 (9 de Febrero) SARGENTO CABRAL vs. SOL DE AMÉRICA Libre: PRIMERO DE MAYO. Fecha 3 (16 de Febrero) PRIMERO DE MAYO vs. SARGENTO CABRAL Libre: SOL DE AMÉRICA. Fecha 4 (23 de Febrero) PRIMERO DE MAYO vs. SOL DE AMÉRICA Libre: SARGENTO CABRAL. Fecha 5 (1 de Marzo) SOL DE AMÉRICA vs. SARGENTO CABRAL Libre: PRIMERO DE MAYO. Fecha 6 (8 de Marzo) SARGENTO CABRAL vs. PRIMERO DE MAYO Libre: SOL DE AMÉRICA. Primera Ronda Está integrada por nueve (9) zonas, dos de cinco (5) equipos cada una y siete de tres (3) equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer, segundo y tercer lugar de las zonas integradas por cinco equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos, y los tres mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: 16 equipos). Segunda Ronda Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda. Se conformaran cuatro (4) zonas de cuatro equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas. (Total: 4 equipos). Tercera Ronda Estará integrada por cuatro -4- equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el Club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final. La Etapa Final por el ascenso, aún no está confirmada cómo y contra quién será.