Piky se alejó del Portu

El entrenador que fue campeón con 1° de Mayo en el último torneo local y que había clasificado al Portuario a la siguiente fase del Regional Federal Amateur, previo al parate por la pandemia, dejó su cargo en este club, "Es un poco ingrato porque la pndemia no lo cree Yo y por ahí que te dejen de pagar duele y cuesta y mas sabiendo que los entrenadotes de Sol de América y 8 de Diciembre siguen cobrando, entonces tome la desición de alejrma y darla la posibilidad de que busquen otro entrenador o bien buscar una saolución si así quieren", dijo Héctor Chaparro Al menos de momento, ya o habrá mas Piky Chaparro en el Portuario luego de que el DT dejase la institución por falta de pago, "Por ahí a veces somos incoherentes en algunas cosas, porque exigen profesionalismo y cuando esto sucede nos dejan desamparados; pero la desición la tomé con tiempo para ver si ellos quieren buscar otras personas tengan su tiempo de hacerlo pero me mantendré en mi postura de que al menos me debían pagar el 50%. Me dijeron que era imposible hasta la vuelta de la actividad entonces mi desciión fue esa". Agrego el DT mas ganador del fútbol formoseño que "Duele porque me brinde por entero para trabajar y que tomen esta postura duele". En cuanto al contacto con el plantel dijo que "Preguntaron la mayoría por wasap cuál era mi postura y les comenté lo sucedido, tampoco pueden hacer mucho porque estamos todos separados por la situación, pero la mayoría se comunicó conmigo, con el plantel no hay problemas, si con la comisión directiva".