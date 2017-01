El fixture del Federal C

Desde el 5 de febrero, el Federal C volverá a tener acción con la presencia esta vez de 11 equipos de la Provincia que buscarán uno de los 2 ascensos que otorgará la Región Litoral Norte. Gentileza: Ascenso del Interior REGIÓN LITORAL NORTE Etapa Clasificatoria: Se conformarán ocho (8) zonas de cuatro (4) equipos cada una y cuatro (4) zonas de tres (3) equipos cada una. Total: doce (12) Zonas. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Fase de la Etapa Final los ubicados en el primer lugar de todas las zonas (Total: doce 12 equipos).- A la Primera Fase de la Etapa Final clasifican los ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatros clubes (Total 8 equipos). Etapa Final: Primera Fase: Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.- Segunda Fase: Estará integrada por los doce -12- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria y por los cuatro -4- equipos ganadores de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Tercera Fase.- Tercera Fase: Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Segunda Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Cuarta Fase. Cuarta Fase: Estará integrada por los cuatro -4- equipos clasificados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores ascienden al Torneo Federal B 2017.- Formato Sintetico 44 equipos en 12 Zonas. Clasifican 20 equipos. Clasifican los 1° de todas las Zonas al segundo Play Of. Los 8 segundos de las 8 zonas de 4 equipos clasifican al 2do play of. Primer Play Off: 8 equipos Segundo Play Off: 16 equipos (12 de la Fase de Grupos + 4 del Primer Play Off) Tercer Play Off: 8 equipos Cuarto Play Off: 4 equipos (FINAL) ZONA "1" Ligas Clubes FORMOSA I DEFENSORES DE FORMOSA FORMOSA IV 1RO DE MAYO IBARRETA A.F.I. LOS PUMAS PIRANÉ MUNICIPAL PIRANÉ 1ra. Fecha - 05/02/2017 DEF. FORMOSA vs. 1RO DE MAYO AFI LOS PUMAS vs. MUNICIPAL P. 2da. Fecha - 12/02/2017 MUNICIPAL P. vs. DEF. FORMOSA 1RO DE MAYO vs. AFI LOS PUMAS 3ra. Fecha - 19/02/2017 DEF. FORMOSA vs. AFI LOS PUMAS MUNICIPAL P. vs. 1RO DE MAYO 4ta. Fecha - 26/02/2017 1RO DE MAYO vs. DEF. FORMOSA MUNICIPAL P. vs. AFI LOS PUMAS 5ta. Fecha - 05/03/2017 DEF. FORMOSA vs. MUNICIPAL P. AFI LOS PUMAS vs. 1RO DE MAYO 6ta. Fecha - 12/03/2017 AFI LOS PUMAS vs. DEF. FORMOSA 1RO DE MAYO vs. MUNICIPAL P. ZONA "2" Ligas Clubes FORMOSA II INDEPENDIENTE (Fontana) CLORINDA I RECREATIVO JUVENTUD LAGUNA BLANCA II JUVENTUD (Nainek) LAGUNA BLANCA (PLAZA FED.) LIBERTAD (Buena Vista) 1ra. Fecha - 05/02/2017 JUVENTUD N. vs. LIBERTAD RECREATIVO J. vs. INDEPENDIENTE 2da. Fecha - 12/02/2017 INDEPENDIENTE vs. JUVENTUD N. LIBERTAD vs. RECREATIVO J. 3ra. Fecha - 19/02/2017 JUVENTUD N. vs. RECREATIVO J. INDEPENDIENTE vs. LIBERTAD 4ta. Fecha - 26/02/2017 LIBERTAD vs. JUVENTUD N. INDEPENDIENTE vs. RECREATIVO J. 5ta. Fecha - 05/03/2017 JUVENTUD N. vs. INDEPENDIENTE RECREATIVO J. vs. LIBERTAD 6ta. Fecha - 12/03/2017 RECREATIVO J. vs. JUVENTUD N. LIBERTAD vs. INDEPENDIENTE ZONA "3" Ligas Clubes FORMOSA III LIBERTAD (Fontana) CLORINDA II 9 DE JULIO LAGUNA BLANCA I 8 DE DICIEMBRE 1ra. Fecha - 05/02/2017 LIBERTAD vs. 9 DE JULIO Libre: 8 DE DICIEMBRE 2da. Fecha - 12/02/2017 8 DE DICIEMBRE vs. LIBERTAD Libre: 9 DE JULIO 3ra. Fecha - 19/02/2017 9 DE JULIO vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: LIBERTAD 4ta. Fecha - 26/02/2017 9 DE JULIO vs. LIBERTAD Libre: 8 DE DICIEMBRE 5ta. Fecha - 05/03/2017 LIBERTAD vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: 9 DE JULIO 6ta. Fecha - 12/03/2017 8 DE DICIEMBRE vs. 9 DE JULIO Libre: LIBERTAD