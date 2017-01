Independiente de amistosos

Con varias caras nuevas, el plantel de Independiente se prepara para jugar el Federal C con la intención de volver a jugar el Federal B; el equipo que dirige Isidro Gómez Rodas realizó este martes un amistoso frente a San Martín, “Terminamos una muy buena pretemporada, ahora trataremos de hacer lo mejor posible en los amistosos, empezar a aflojar un poco y jugar más con la pelota”, dijo el de mayor experiencia en el plantel el defensor Pedro Valiente. FIXTURE DEL ROJO EN EL FEDERAL C El Rojo quiere volver al Federal B, categoría que lo tuvo con protagonista durante los años 2013, 2014 y 2015; jugadores como Nicolás Cardozo, volante con pasado en clubes de Santa Fe; Eduardo Corre, también volante que jugó en Federal ; Matías Ramírez, arquero además de los locales Matías Ortiz y Bruno Niz, ambos ex 8 de Diciembre, son las caras nuevas de este plantel Rojo con los cuales contará Rodas. El camino de Independiente empezará frente a Juventud de Clorinda y luego deberá jugar también contra Juventud de Naineck y Libertad de Buena Vista. Continuando con las declaraciones de los protagonistas, Valiente se refirió a sus años en el fútbol, “Todavía tengo pilas para jugar, por ahí quería dejar pero también mis compañeros me decían que siga y ojalá hasta los 50 pueda jugar”. Mientras que Nelson Portillo dijo que “Comprometidos con el trabajo, con tiempo de trabajo acortados pero tratando de llegar de la mejor manera para cumplir los objetivos y tener buenos resultados en donde en este tipo de torneos cortos el que menos se equivoca se lleva los puntos a casa así que hay que corregir los errores que tenemos en estos partidos amistosos. Es importante que llegó gente con experiencia y sobe todo con ambición de lograr cosas, estamos formando un buen grupo en lo humano y después de los amistosos veremos en lo deportivo”.