"Nos pusimos de acuerdo muy rápido"

Independiente de Fontana contrató a Lucas Ojeda, delantero de experiencia internacional que seguramente estará entre los fichajes de la temporada para el Federal C, “Muy contento y con ganas de hacer bien las cosas; nos pusimos de acuerdo rápido y no dudé en venir. Me comentaron como trabajaban y me gustó. Y ahora ya de a poco captando las ideas del Profe para poder hacer un buen torneo. Me agarra en otra etapa y estoy feliz de volver, tenía muchas ganas de estar acá”, dijo el delantero formoseño en un parate en el entrenamiento. También, durante la práctica matutina en la cancha de San Lorenzo, el experimentado Nelson López dijo que “La idea es este año volver a poner a Independiente en el Federal B y con el aporte de los nuevos jugadores creo que podemos volver. La verdad que estamos mentalizados en ascender, nadie es figura, el grupo es lo mas importante para llegar al objetivo que queremos. Creo que nos tocó la zona mas difícil, tanto para nosotros como para ellos, creo que de acá está el ascenso al Federal B”. El Rojo tendría en su grupo a Juventud de Clorinda, Juventud de Naineck y Libertad de Buena Vista.