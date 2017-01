Juventud espera por el Rojo

Los equipos clorindenses se preparan para el inicio de sus compromisos en lo que es el Torneo Federal C, tanto 9 de Julio como Juventud se vienen preparando muy bien y con tiempo. En esta etapa final de la preparación averiguamos sobre como están los de Marana que este domingo juegan en nuestra ciudad recibiendo a Independiente Fontana de la capital provincial. Fuente y foto: Clorinda al Día Los dirigidos por el Profesor Gabriel Rodríguez están con mucho optimismo y con todas las ganas de que llegue el momento de abrir su participación según comentaba gente de la dirigencia, previamente a esta semana la juve estuvo disputando dos compromisos amistosos en la capital de la provincia con rivales muy bien preparados, Defensor último campeón capitalino y el ya reconocido Sol de América con resultados positivos pero más allá de los resultados lo que habría dejado conforme al cuerpo técnico es el buen rendimiento del plantel no solo titulares sino también el buen nivel de aquellos que están para relevos. Se inicia una nueva ilusión y los muchachos del elenco clorindense están con muchas ganas, con este entusiasmo que cada año en esta etapa se renueva pensando en conseguir ese ascenso para Clorinda, material humano, existe con lo cual las chances están, algo que aún no se termina de confirmar es el lugar donde Juventud estará disputando sus partidos de local, recordemos que a finales del año pasado iniciaron trabajos para mejorar el campo de juego que era algo que estaba necesitando esa institución y lamentablemente el factor climático y otras cuestiones mas no permitieron que se pueda avanzar en eso, con lo cual Juventud deberá jugar fuera de su estadio, una de las opciones que hemos sabido está barajándose sería la de la cancha del club Libertad, incluso ya estaría hablada la posibilidad con la dirigencia del mencionado club que está de acuerdo en recibir a los de Marana en su campo de juego, para ello estuvieron acelerando los pasos de la construcción de las tribunas de hormigón que se venían encarando para reemplazar aquellos recordados tablones del sector norte, es cuestión de horas que se pueda confirmar esta cuestión y si bien conocemos algunas noticias sobre eso a modo de trascendido esperaremos a que se confirme para darla a conocer.