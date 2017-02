Duro golpe para Ocho de LB

A pocos días de dar inicio el Federal C, donde hará su debut el fin de semana del 12 del corriente cuando reciba a Libertad de Eva perón, el club 8 de Diciembre de Laguna Blanca atraviesa un mal momento por la última tormenta que azotó la localidad y que afectaron las instalaciones de la institución. La dura tormenta arrazó con fuerza sobre la localidad de Laguna Blanca. Tanto dentro y fuera del predio del Club 8 de Diciembre algunos árboles fueron arrancados y tumbados como consecuencia del temporal. Uno de ellos derribó una muralla frontal del Club. Otros daños ocasionados fueron al tejido perimetral del campo de juego, un poste de cableado tirando a tierra cables de energía eléctrica, entre otras. Por suerte no comenzó la práctica y no hubo ningún peligro para ningún integrante del equipo que se prepara para el torneo próximo a empezar. El destino le juega una mala pasada al Club más popular de nuestra localidad. En lo que se refiere a lo deportivo, el plantel realizó días atrás un encuentro amistoso frente a Juventud de Naineck, partido que ganó 1 a 0 en un tiempo de 45 minutos y luego perdió 3 a 0 en otro tiempo de 45 minutos. Texto extraído del Facebook del club.