Muni de Pirané viaja a Ibarreta para el debut

Municipal de Pirané tiene todo listo para dar inicio la temporada 2017 del Federal C cuando este viernes deba visitar a AFI Los Pumas en Ibarreta a partir de las 17 horas, encuentro que además marcará el inicio oficial del torneo ya que ese día se juegan tres partidos mas pero todos después de las 21 horas. Muni cuenta con refuerzos de la zona y del fútbol de la LFF y tiene como DT al legendario Oscar Palavecino. Bajo la tutela técnica de uno de los entrenadores mas experimentados y de mayor trayectoria con el cual contará esta temporada el Federal C, el señor Palavecino, quien tuvo sus pasos en el fútbol piranense cuando dirigió 13 de Junio además de ser entrenador también de San Lorenzo enla LFF y torneos federales, entre otros elencos, Municipal de Pirané hará su estreno este viernes a las 17 horas frente a Los Pumas de Ibarreta a partir de las 17 horas y con el arbitraje del clorindense Cristian Cabral. El conjunto piranense sumó a los ex Municipal de Laishí Jorge Pellegrini y Augusto Rojas -foto-, hombres de mitad de cancha hacia adelante, de un alto valor ofensivo y con llegada al gol que buscarán darle triunfos a Muni además del ex 8 de Diciembre Mauro Recalde; también llegaron en calidad de refuerzos una serie de jugadores de la zona que intentarán en conjunto poder quedarse con una de las dos clasificaciones a la siguiente fase buscando así sobrepasar a su rival de mañana además de Defensores de Formosa y 1° de Mayo. El plantel concentrará esta noche desde las 22 horas en el hotel Magalí de Pirané y el viernes a las 10 horas emprenderá viaje hacia Ibarreta.