Partido suspendido por falta de médico

En lo que fue el inicio absoluto de la temporada del Federal C, entre AFI Los Pumas de Ibarreta y Municipal de Pirané, encuentro que se disputó en la localidad de Ibarreta en la cancha del club Sarmiento, el mismo no pudo concluir ya que antes de iniciar el complemento el árbitro del juego, el clorindense Cristian Cabral lo suspendió habida cuenta que en el campo de juego no había médico. El partido lo ganaba el responsable de que haya facultativo, Los Pumas, por 2 a 0. La primera incursión de Los Pumas en el Federal C podría decirse que quedará para el recuerdo en las curiosidades y para el olvido en lo que refiere a la organización y/o responsable de que haya médico en la cancha. Si a esto se le suma que Los Pumas ganaban 2 a 0 con goles de Nicolás Guzmán Gastón Moreno a los 10 y 45 minutos del complemento respectivamente, pocos en Ibarreta querrán recordar esta situación puesto que ahora deberá resolver el Consejo Federal y hay dos caminos, que se jueguen los 45 minutos restantes es decir que se reprograme el partido o bien otorgarle los puntos a la visita.