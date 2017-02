Los Juventud ganadores

Los dos Juventud, el de Naineck y el de Clorinda, sumaron victorias en el inicio del Federal C; el de Clorinda, superó como local por 2 a 0 a Independiente de Fontana, equipo que trajo la mayor cantidad de refuerzos para esta competencia pero que sin embargo no le fue bien en el estreno de la quinta categoría del fútbol argentino. Mientras que el de Naineck logró superar por 2 a 1 a Libertad de Buena Vista. El interior de la provincia conectó con dos encuentros por el Federal C el domingo; por un lado, en Clorinda, el dueño de casa Juventud, que es dirigido por Gabriel Rodríguez que ya sabe de ascensos en esta divisional superó por 2 a 0 a Independiente. Los goles del local, fueron anotados por Edgar Cañete en el primer tiempo de penal y por Agustín Morel en el complemento y de penal en el partido que fue arbitrado por el piranense Rolando Obregón. Síntesis: Juventud de Clorinda (2): Ariel Paniego, Gerardo Ferreyra, José Arizaga, Nahuel Patiño, Alejandro Ortiz, Ángel Torres, Rodrigo Britez, Marcos Torales, Edgar Cañete, Agustín Morel, Nahuel Espinoza. DT: Gabriel Rodríguez Independiente de Fontana (0): Juan Ramírez, Pedro Valiente, Bruno Niz, Diego Pedrozo, Eduardo Correa, Nelson López, Matías Ortiz, Elías Landa, Cristian Acosta, Egidio Ocampo, Nicolás Cardozo. DT: Isidro Gómez Rodas Goles: PT: 31 min. Edgar Cañete -p- (J); ST; 32 min. Agustín Morel -p- (J) Árbitro: Rolando Obregón (Pirané) Estadio: Tomas Montanaro del club Libertad (local Juventud). En tanto que en Laguna Blanca, en la cancha de Atlético Laguna Blanca, Juventud de Naineck se hizo fuerte en condición de local frente a Libertad de Buena Vista, dos elencos separados geográficamente uno de otros por pocos kilómetros. Juventud lo derrotó por 2 a 1 y de esta forma empezó con tres puntos. Lucas Escalante y Daniel Avalos marcaron para el ganador y en la visita lo hizo José Otazú.