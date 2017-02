El Eva está de fiesta

Libertad de Eva perón sumó de a tres en su debut en el Federal C derrotando por 1 a 0 a 9 de Julio de Clorinda en el estadio Don Antonio Romero. El único gol del partido se dio a los 4 minutos del complemento tras un centro de Junior Aguero que fue conectado de cabeza por parte de Yamil Núñez para abrir el marcador. El Rayado jugó gran parte del segundo tiempo con 1 menos porque a los 45 minutos de la primera parte vio la roja por doble amarilla Jesús Roda mientras que en el complemento, a los 30 minutos, también siguió ese camino el jugador de 9 de Julio Kevin Verdum. Dirigió el piranense Luis Traghetti. Libertad de Eva Perón, sin jugar bien durante los primeros 45 minutos, y levantando el volumen de juego en el complemento gracias al ingreso de Junior Aguero por el sector derecho, logró dejar los tres puntos en casa en el estreno del Federal C con el único tanto logrado por Yamil Núñez en el inicio de la segunda parte. Durante los primeros 45 minutos, el elenco del barrio Eva Perón no pudo encontrar los huecos ante un 9 de Julio que tampoco hacía mucho por jugar dejando pasar oportunidades del mal manejo de balón de parte del Rayado; sobre el final de la primera mitad, Jesús Roda vio la roja por doble amarilla y en el camino hacia los vestuarios agredió a un jugador de la visita por lo cual el juego estuvo parado unos minutos y posteriormente el árbitro dio por terminado la primera mitad que tuvo además la incidencia de que el jugador de la visita Ruiz Díaz debió ser sacado en ambulancia del terreno de juego luego de que cayera al piso en los primeros minutos tras una jugada y quedase desmayado. En el segundo tiempo, el entrenador Pascual Miranda dispuso el ingreso de dos hombres ofensivos, mas allá de que su elenco esta con uno menos y le iba a dar resultado. Ya que la combinación Aguero-Yamil Núñez iba a terminar en gol a los 4 minutos de esta mitad. Aguero llevó el balón por la banda derecha y con un certero centro, la pelota encontró en Núñez que aun mejor definió de cabeza para el único gol del partido. Cone l correr de los minutos, Libertad generó algunas situaciones mas de gol, al igual que la visita sobre el final del juego pero el marcador iba quedar con el 1 a 0 para el dueño de casa. En 9 de Julio, vio la roja Kevin Verdun a los 30 minutos del complemento.