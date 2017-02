"Era una injusticia si nos íbamos sin los tres puntos"

El Portuario dio un primer paso positivo en el Federal C luego de derrotar a Defensores de Formosa por 3 a 1, “Da la tranquilidad de que todo lo que se hizo este mes se pudo plasmar en la cancha, hicimos un partido bárbaro, probablemente si nos íbamos sin los tres puntos era una injusticia, manejamos el partido en varios pasajes del juego y eso es la constancia del equipo”, dijo su entrenador Juan Carlos Hermosí. Agregando al análisis que “En la parte defensiva estuvimos muy sólidos, era lo que pretendíamos que no le llegaba pelotas a nuestro arco ese trabajo era de nuestro medio campo y lo mejoramos en el entretiempo y después se pudo ver un poco mas de marca que es lo que pretendemos”. Por su parte, sobre el delantero Guillermo Romero, autor de dos de los goles que le dieron los tres puntos a su elenco, dijo que “Tiene esas cosas de delantero que por ahí ya no se ven, es potente en dos o tres choques te saca mucha pierna; es un fuera de serie, tiene el arco en la frente y estamos contentos por el porque pasó momentos difíciles en la temporada no pudo trabajar en un cien por cien, los compañeros lo mancaron y este es el premio para Él y para los que lo bancamos”.