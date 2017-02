Así se juega la segunda del Federal C

Pasó el debut para 10 de los 11 elencos formoseños que juegan esta temporada en el Federal V y este fin de semana se viene la segunda fecha donde hará su estreno 8 de Diciembre de Laguna Blanca. Toda la fecha a continuación.... Los Pumas de Ibarreta Por la Zona 1, tras ganar en la jornada inicial, 1° de Mayo recibirá –aun no se definió pero sería en el estadio Don Antonio Romero- a Los Pumas de Ibarreta el sábado a partir de 17:15 horas con el arbitraje del clorindense Cristian Cabral. Los Pumas, en la fecha inicial, ganaban su partido 2 a 0 pero el complemento no se jugó habida cuenta que no estaba el médico por lo cual el árbitro suspendió el partido y podrían los puntos ir para Municipal de Pirané, su rival de ese entonces. El otro encuentro de la zona será entre Municipal y Defensores de Formosa el domingo desde las 18 horas con el referato del chaqueño Enrique Méndez. Muni jugará ya con una semana de trabajo a cuestas por parte del entrenador Oscar Palavecino que si bien lo fue a ver al equipo a Ibarreta en la fecha inicial, no había trabajado aun con el plantel. En tanto que Defe buscará reponerse de la derrota frente a 1° de Mayo. Por la Zona 2, habrá choque en Formosa entre Independiente del barrio Fontana y Juventud de Naineck. Dos elencos con inicios diferentes ya que el Rojo perdió como visitante ante Juventud de Clorinda y los de Naineck derrotar en el estreno a Libertad de Buena Vista. Este partido abrirá la segunda fecha para los formoseños ya que se disputará el viernes desde las 17:15 horas con el arbitraje del piranense Luis Traghetti en el Estadio Don Antonio Romero. En tanto que el otro encuentro del grupo lo sostendrán Libertad de Buena Vista y Juventud de Clorinda el sábado desde las 17:15 horas con el arbitraje del capitalino Diego Fernández. En la zona 3 habrá debut de 8 de Diciembre de Laguna Blanca que tuvo fecha libre en la jornada inicial; estará recibiendo a Libertad de Eva Perón que en el estreno derrotó por 1 a 0 a 9 de Julio de Clorinda. El encuentro se disputará el domingo a partir de las 17:15 horas bajo el referato del piranense Rolando Obregón. Tendrá fecha libre el conjunto de 9 de Julio de Clorinda.