"Hay que ganar los puntos en casa"

Este sábado desde las 17:15 en el estadio Don Antonio Romero, 1° de Mayo estará recibiendo la visita de Los Pumas de Ibarreta por la segunda fecha del Federal C, “Hay que dejar los tres puntos para después cuando nos toque salir del estadio ir mas tranquilos”, dijo su entrenador Juan Caros Hermosí. “Saber que al equipo no le pesa jugar en espacios reducido o sabiendo que el rival te presiona arriba te da una tranquilidad de no dividir la pelota y salir jugando bien; trabajamos con un mensaje simple, claro, que se entienda, y eso por ahí se vio en el primer partido”, agregó el DT que cumplió años el pasado jueves y que en la primera fecha derrotó a Defensores de Formosa por 3 a 1.