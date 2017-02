Se ganó y se dejó los tres puntos como local pero para el experimentado defensor de Independiente Pedro Valiente, mas allá de mostrarse contento, hizo hincapié en cuestiones que hay que mejorar, “Esto es muy importante después de haber perdido en el debut había que ganar en casa igual hay que trabajar en la semana para corregir errores que cometimos no puede ser que nos conviertan en el minuto 45 eso nos puede sotar un partido. Todavía no se ganó nada, se dejó los tres puntos pero hay que trabajar el doble para poder llegar al otro partido”. Por su parte, el volante ofensivo Elías Landa manifestó tras la victoria ante Juventud de Naineck que “Estábamos peleados con el arco y veníamos de una derrota por lo que teníamos que sacar una victoria hoy cueste lo que cueste y se dio. La lluvia no ayudó mucho pero ya a lo último era cueste lo que cueste. Teníamos que ganar, lo importante era empezar a ganar”.