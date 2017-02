Una vez mas con gol de Romero

Si bien esta vez no pudo festejar los tres puntos, el delantero Guillermo Romero volvió a darle una alegría al Portuario en los minutos finales del partido porque fue autor del gol del empate frente a Los Pumas de Ibarreta en el minuto 40 de complemento. El encuentro finalizó 2 a 2. No pudo ser victoria para 1° de Mayo en la segunda fecha del Federal C pero por como se dieron las situaciones y como estaba el resultado a 5 minutos del final, el elenco de Juan Carlos Hermosí se fue con una sonrisa del estadio Don Antonio Romero tras la igualdad. El dueño casa inició ganando el juego con un tanto de Richard Paniagua pero con el correr de los minutos se fue quedando y así Los Pumas, que volvió a demostrar un buen juego empezando a transformarse en el candidato tapado hasta acá, dio vuelta el resultado con goles de Augusto Guzmán y Kevin López, a los 30 y 34 minutos del primer tiempo respectivamente. En el complemento, viniendo desde el banco una vez mas así como en el partido anterior cuando entró y marcó en esa oportunidad dos goles, ahora Romero iba a ser autor de uno, el del empate de 1° de Mayo los 40 minutos Después de eso y con ambos intentando llevarse los tres puntos pero ya sin descuidar demasiado el fondo, el árbitro clorindense Cristian Cabral dio por finalizado el encuentro.