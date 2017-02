Se viene la tercera del Federal C

Se juega la tercera fecha del Federal C, ya con los elencos demostrando en las dos primeras jornadas para que están en esta competencia y con la idea de reafirmar el bueno momento en algunos y buscar empezar a sumar puntos para otros. El viernes arranca la fecha. En la zona A, Independiente de Fontana que llega de su primera victoria en la fecha anterior, deberá ser por segunda jornada consecutiva local recibiendo en esta oportunidad a Libertad de Buena Vista que hasta el momento no sumó puntos tras perder frente a los Juventud, el de Clorinda y el de Naineck. Será el viernes a partir de las 17:15 horas con el arbitraje del clorindense Cristian Cabral. En tanto que en el otro partido del grupo se estarán enfrentando los Juventud, el de Naineck, que será local en Laguna Blanca como es costumbre, y el de Clorinda; ambos equipos con puntaje perfecto hasta el momento ya que los dos lograron sumar de a tres en las dos primeras fechas. Este encuentro se disputará bajo el arbitraje del formoseño José Otazú el domingo a partir de las 17 horas. En el grupo B, Defensores de Formosa que viene de ganar en Pirané, recibirá ahora a Los Pumas de Ibarreta que en la anterior fecha igualó en Formosa ante 1° de Mayo demostrando una muy buena tarea colectiva. Será el sábado a partir de las 17:15 con el referato del piranense Luis Traghetti. También por el Grupo B, Municipal de Pirané estará recibiendo el sábado a las 18 horas a 1° de Mayo con el arbitraje del chaqueño Gustavo González. Muni sumaría tres puntos por un fallo del Tribunal que está aun pendiente (partido suspendido por falta de ambulancia cuando perdía por 2 a 0 en Ibarreta frente a Los Pumas) aunque el equipo que dirige Oscar Palavecino ha demostrado muy poco hasta el momento y viene de perder frente a Defensores de Formosa en el Ismael Strong. En tanto que el Portuario llega con una victoria y un empate. Mientras que en el Grupo C, en donde sólo son 3 los equipos que participan con Libertad ganador en las dos primeras fechas; ahora se enfrentarán entre sí en busca de sus primeros puntos 9 de Julio de Clorinda y 8 de Diciembre de Laguna Blanca, en la ciudad de los primeros. Será desde las 17 horas del domingo con el arbitraje del formoseño Ariel Moreno.