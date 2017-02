El Consejo Federal le dio los puntos a Muni

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio finalmente por perdido el partido a Los Pumas de Ibarreta cuando estos le ganaban 2 a 0 a Municipal de Pirané y el segundo tiempo no se jugó por falta de médico. De esta forma, Muni ganó 1 a 0. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL: TORNEO FEDERAL C 2017 FECHA-RESULTADO: LOS PUMAS( Ibta) (0) MUNICIPAL (Pirane) (1) Dar por Perdido el partido informado al club AFI Los Pumas y registrar el siguiente resultado: Club AFI Los Pumas 0- Club Municipal 1. (Art. 32, 33, 106 “m” y 152 del R.T.P. y 62 del Reglamento del Torneo). El artículo 106 del Reglamento de Transgresiones y Penas en su inciso letra “m” sanciona con la pérdida del partido cuando el árbitro deba suspenderlo por falta de médico en divisiones inferiores o superiores. En este especial caso el árbitro no debió dar inicio al encuentro pues las mismas razones de seguridad médicas esgrimidas para no jugar el segundo tiempo preexistián a ese momento.