Los Pumas sigue dando que hablar

Si bien fue empate para Los Pumas, el equipo de Ibarreta volvió a dejar una muy buen impresión en tierras capitalinas tras igualar 3 a 3 frente a Defensores de Formosa que siempre debió correr de atrás para poder quedarse con el punto. El conjunto visitante llegó a ganar 2 a 0 y luego 3 a 1 pero Defensores de Formosa logro reponerse y en los últimos 15 minutos de juego empató el partido. Una vez mas Los Pumas de Ibarreta dio que hablar en la Capital formoseña y poco a poco deja de ser una sorpresa y empieza a convertirse en una realidad este equipo que si bien una vez más debió irse con un gusto amargo porque se lo empataron en los minutos finales, ahora -previo viaje a Pirané- tendrá la chance de jugar dos veces seguidas en casa en la fecha 5 y 6 del torneo. Seis goles no se ven en todos los encuentro y sólo eso ya denota lo bueno del encuentro en la cancha auxiliar de Sol; la visita se iba a poner en ventaja ya en el minuto 23 por medio de Nicolás Guzmán e iba a estar arriba 2 a 0 porque sobre los 25 minutos Kevin López, de penal, le daba ese marcador en favor de Los Pumas. Por la misma vía, la de los doce pasos, iba a llegar el descuento para el Policía a los 34 minutos y con ese marcador parcial se iba a cerrar el primer tiempo con un elenco ibarretense que una vez mas demostraba ser protagonista en calidad de visitante. Ya en la segunda mitad, Los Pumas no iba dejarse a la espera de mantener el resultado sino mas bien siguió atacando y eso le iba a permitir llegar al 3 a 1con gol de Alexis Medina sobre los 30 minutos de juego. Parecía que la victoria iba a ser de Los Pumas, la primera habida cuenta que en el encuentro anterior empató y en la primera fecha cuando iba ganado 2 a 0 el partido quedó suspendido por falta de ambulancia y el Consejo Federal le sacó los puntos, dándoselos a su rival. Pero Defe no se quedó y la visita iba a sufrir como lo hizo hace una semana ante 1° de Mayo; primero llegó el 3 a 2 para el local por medio de Sebastián Ramírez sobre los 32 minutos y luego el goleador Walter Galeano puso el empate definitivo a los 36 minutos. Síntesis: Defensores de Formosa (3): Marcelo Báez, Denis Caballero, Marcos Paredes, Oscar Brizuela, Ricardo Rivas (Rolando Guerrero), Francisco Núñez, Javier Cisneros (Guillermo Sanabria), Fernando Caballero, Miguel Ortellado, Fernando Ayala (Walter Galeano), Sebastián Ramírez. DT Fredy Vera. AFI Los Pumas (3): Gonzalo Navarrete, Franco Azaz (Alejandro Barco), Alejandro Ramírez, Gonzalo Bordón, Rubén Zelaza, Alexis Medina, Franco Lugo (Mauro González), Javier Vargas, Nicolás Guzmán, Esteban González, Kevin López (Guillermo Paredes). DT: Nelson Ibarra y Ricardo Báez. Goles: PT: 23 min. Esteban González (LP); 25 min. Kevin López -p- (LP); 34 min. Fernando Caballero -p- (DdeF). ST: 30 min. Alexis Medina (LP); 32 min. Sebastián Ramírez (DdeF); 36 min. Walter Galeano (DdeF) Árbitro: José Traghetti (Pirané) Cancha: Sol de América.