Ganaron Juventud de Naineck y 9 de Julio

Se cerró la fecha tres del federal C para los elencos formoseños con los dos encuentros que restaban disputarse. En Clorinda 9 de Julio -foto- venció 1 a 0 a 8 de Diciembre de Laguna Blanca por el grupo C y en Laguna Blanca Juventud de Naineck, que perdía 2 a 0, derrotó 3 a 2 a Juventud de Clorinda dentro del grupo B. Era ganar o ganar para los dos que hasta acá no habían sumado puntos; y la suerte sonrió al local 9 de Julio que en Clorinda venció por 1 a 0 a 8 de Diciembre de Laguna Blanca en la tercera fecha del Federa C Zona C para de esta forma quedar el elenco clorindense a 3 puntos del líder Libertad de Eva Perón, su próximo rival en Clorinda. El único gol del partido se dio a los 35 minutos del primer tiempo a través del jugador Omar Ruiz. Ariel Moreno de la LFF fue el árbitro del partido. Por su parte, en Laguna Blanca, Juventud de Naineck logró sumar su segundo triunfo dejando el grupo con tres punteros: el propio Juventud, su homónimo de Clorinda e Independiente del barrio Fontana. En esta oportunidad, derrotó por 3 a 2 a Juventud de Clorinda en la tercera fecha del torneo con goles de José Cuevas en dos ocasiones y Ariel Ávalos en tanto que para la visita marcaron Hugo Notario y Agustín Morel. Los de Clorinda ganaban 2 a 0 pero el dueño de casa dio vuelta el resultado en un gran partido; primero descontó antes del cierre del primer tiempo y luego anotó dos mas para la victoria en el complemento. Fue árbitro dle juego el formoseño José Otazú.