Lo que pasó y lo que viene en el Federal C

Se terminó la primera rueda del Federal 2017 para los 11 equipos formoseños. Algunas con mas chances que otros, pero todos continúa con posibilidades de clasificar. Uno por uno lo que dejó cada equipo en las tres primeras fechas y las chances de seguir en carrera. Pasaron tres fechas desde el inicio del federal C y si bien empezaron a verse los posibles candidatos a clasificar, nada está dicho aun y cada uno de los 11 representantes de la Provincia va a dar inicio la segunda vuelta con posibilidades claras de meterse a los Play Off. Grupo A 1° de Mayo 5 +2 Defensores de Formosa 4 0 Municipal de Pirané 4 -1 Los Pumas de Ibarreta 2 -1 En la previa hubiésemos hablado de un 1° de Mayo en la punta del torneo y es lo que sucede en estos momentos con el equipo de Juan Carlos Hermosí que cuenta con jugadores de trayectoria que se conocen entre sí y tienen mucho recorrido juntos lo cual le daba un plus extra antes de dar inicio la competencia. Ahora bien, tras haber ganado en la agonía del partido en la fecha inicial ante Defensores de Formosa -que a priori se presentaba como el rival a vencer en esta primera rueda-, apenas pudo conseguir dos empates en las fechas subsiguiente: de local y de forma agónica también ante Los Pumas de Ibarreta y de visitante frente a Municipal de Liahsí ante quien podríamos catalogar hasta el momento como el rival más débil del grupo aunque por esas cosas del "fubol" hoy aun da pelea de clasificación. La clasificación no está nada dicha y la tendrá difícil cuando deba enfrentar una vez mas a Defe y visitar a Los Pumas. Defensores de Formosa, siempre presente año tras año, nos tiene acostumbrado a pasar de ronda y hasta el momento viene encaminado a lograrlo pero en el camino están los Pumas, si damos por sentando claro está que al menos uno de los dos elencos capitalinos pasará a Play off del torneo. Defe perdió en el debut pero luego se recuperó de visitante derrotando a Municipal y empató en esta fecha frente a Los Pumas sobre la hora. Municipal de Pirané, equipo que ha mostrado poco a juzgar por resultados y rendimiento, se ve en la actualidad e el segundo lugar a un punto del líder y en la pelea por clasificar; el equipo piranense no empezaba bien en Ibarreta y perdía 2 a 0 al término del primer tiempo ante los Pumas pero la "suerte" y la desorganización del local jugaron a su favor ya que el médico no estaba presente en la cancha y así el segundo tiempo ya no se jugó resolviendo el Consejo Federal que los puntos iban para Muni cuando todo hacía suponer que en el marcador las cosas ya no iban a cambiar. es así que "tres puntos de arriba" mas un empate de local frente al Portuario, hoy lo dejan expectante por clasificar. La pregunta es: Podrá el Pala enderezar el rumbo de este equipo? Por último, y no menos importante, ese ubican Los Pumas; este equipo ibarretense que a modo de "pueblada futbolística" cuenta con varios jugadores de esa localidad que antes pertenecían a otros equipos y se sumaron para darle al fútbol de Ibarreta un lugar en el plano futbolístico. Si bien de momento sólo ha sumado 2 puntos, producto de 2 empates de visitante, frente a 1° de Mayo y Defensores de Formosa, en ambos casos ganaba bien pero descuidos sobre el final del partido lo hicieron quedarse con sólo 1 puntos cada vez. Y lo ya sabido frente a Municipal hacen que se ubique abajo de todos, pero tiene a su favor que le tocará recibir a los de la Capital mientras que deberá visitar a Municipal. Grupo B Juventud de Clorinda 6 +2 Juventud de Naineck 6 +1 Independiente de Fontana 6 0 Libertad de Buena Vista 0 -3 Sin dudas el grupo mas peleado con tres equipos en el primer lugar con resultados sorpresas en todas las fechas dejando así las puertas abiertas para al menos 3 de los 4 equipos del grupo. Si es por diferencia de goles, Juventud de Clorinda se ubica primero; se armó de la mejor manera con un técnico como Gabriel Rodríguez que ya sabe de ascender en la competencia mas una suma de refuerzos y jugadores locales que tiene peso propio en la categoría tales los casos del arquero Ariel Paniego y los locales Hugo Notario y Agustín Morel. Le ganó como local en la fecha inicial a quien a priori se lo veía como "cuco" de la zona que es Independiente y luego derrotó al mas débil del grupo, Libertad de Buena Vista, pero se vio sorprendido en tierras lagunenese en la tercera fecha cayendo ante Juventud de Naineck por 3 a 2 tras ir arriba 2 a 0. El resultado de la semana siguiente frente al Rojo en Formosa podría decir mucho sobre el futuro del equipo en el torneo. El otro Juventud, el de Naineck, dio la nota en la fecha tres al darle vuelta el resultado a su homónimo de Clorinda tras ir a abajo 2 a 0 y esto le permitió poder escalar al primer lugar compartido del grupo. En la primera fecha había resultado ganador frente a Libertad de Buena Vista y en la segunda se vio derrotado por Independiente en Formosa lo que quiere decir que recibirá al Rojo en su casa y la localía bien aprovechada podría dar un buen futuro a Juventud. Independiente, también puntero pero con diferencia de gol 0, partió con candidato no sólo a quedarse con el grupo sino que a quedarse con el ascenso; y aun no perdió ese mote con todos los jugadores que ha traído el conjunto que dirige Isidro Gómez Rodas que quiere volver al Federal B. En la fecha inicial cayó ante Juventud en Clorinda, que como ya se dijo también es de temer pero con el correr de las fechas, Independiente empezó a mostrar sus cartas o "figuritas difíciles" del torneo que le empiezan a dar rédito o mas concreto aun, goles como Lucas Ojeda y Luciano Pruneda. Mientras que Libertad de Buena Vista, si bien aun matemáticamente tiene chances de clasificar, no haber ganado ni un partido hasta el momento, dejar pasar además sus chances como local hacen de que el futuro sea bastante complicado para el representativo de Buena Vista que hace las veces de local en Laguna Blanca. GRUPO C Libertad 6 +2 9 de Julio de Clorinda 3 0 8 de Diciembre de Laguna Blanca 0 -2 Es el grupo en donde sólo 1 sigue en carrera y hasta el momento Libertad de Eva Perón se mantiene invicto y con puntaje perfecto sumando una victoria de local y la restante de visitante. El Rayado de Eva Perón ha sumado algunos jugadores del medio y a partir del mismo momento que hizo su ingreso por ejemplo en el complemento del partido ante 9 de Julio el jugador Junior Agüero o bien ya como titular ante 8 de Diciembre, ha demostrado que pertenece a otra categoría; esto sumado al tiempo de trabajo de todo el plantel y los aportes de jugadores de la casa mas las "caras nuevas" que se sumaron como el caso de Junior, hacen de que el candidato mas firme a clasificar es Libertad, situación que se podría estar dando en la próxima fecha si es que vence de visitante a 9 de Julio en Clorinda. El equipo clorindense de 9 de Julio tuvo en la tercera fecha el partido mas importante para ellos en loq ue va del torneo; una derrota prácticamente los dejaría fuera de la lucha por la clasificación y un empate bastante lejos. Pero 9 de Julio derrotó a 8 de Diciembre de Laguna Blanca y esto lo deja con chances netas en la competencia. En el caso del equipo de 8 de Diciembre de Laguna Blanca ha perdido los dos partidos que jugó y eso en una zona de sólo 3 equipos y que clasifica nada mas que el primero significa que tiene mas que un píe fuera del torneo aunque aun tiene posibilidades matemáticas. Para ello sólo debe ganar o ganar en los dos encuentros que restante, de visitante frente a Libertad y de local ante 9 de Julio. Pero a la vez debe es esperar que 9 de Julio derrote a Libertad y así en todos esos caso se daría un triple empate en puntos definiéndose todos por diferencia de goles. Vale recordar que a los Play off e clasifica de la siguiente manera: Segunda Fase de la Etapa Final los ubicados en el primer lugar de todas las zonas. Primera Fase de la Etapa Final clasifican los ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatros clubes. Etapa Final: Primera Fase: Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.- Segunda Fase: Estará integrada por los doce -12- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria y por los cuatro -4- equipos ganadores de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Tercera Fase.- Tercera Fase: Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Segunda Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Cuarta Fase. Cuarta Fase: Estará integrada por los cuatro -4- equipos clasificados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores ascienden al Torneo Federal B 2017.- Formato Sintetico 44 equipos en 12 Zonas. Clasifican 20 equipos. Clasifican los 1° de todas las Zonas al segundo Play Of. Los 8 segundos de las 8 zonas de 4 equipos clasifican al 2do play of. Primer Play Off: 8 equipos Segundo Play Off: 16 equipos (12 de la Fase de Grupos + 4 del Primer Play Off) Tercer Play Off: 8 equipos Cuarto Play Off: 4 equipos (FINAL)