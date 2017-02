Así se juega la cuarta del Federal C

Inicia la cuarta fecha, primera de las revanchas en Federal C con aun cada uno de los 11 elencos formoseños con chances de seguir en carrera por la clasificación; la fecha inicia el viernes con Independiente del barrio Fontana recibiendo a Juventud de Clorinda. Entre viernes y domingo se juega la cuarta fecha del Federal C con equipo que pueden acercarse a la clasificación y otros que empezarán ya a decirle adiós a la Segunda Fase. En el grupo A, el sábado Municipal en Pirané estará recibiendo a Los Pumas de Ibarreta desde las 18 horas en el estadio Ismael Strong y con el arbitraje del formoseño Ariel Moreno. A pesar de sus buenos resultados con empate en Formosa, Los Pumas necesita ganar habida cuenta que le sacaron los puntos en la primera fecha ante el rival de turno. El domingo, en la cancha de Sol de América, 1° de Mayo estará recibiendo a Defensores de Formosa; el Portuario había vencido en le tramo final del partido de la primera rueda a Defe. Los dos son candidatos a quedarse con el primer lugar y el que gane empezará a encaminarse para ese lado. El partido tiene hora de inicio para las 17:30 horas y será arbitrado por el local Diego Fernández. En el grupo B, se vuelven a ver las caras Independiente y Juventud de Clorinda pero esta vez en Formosa. Será desde las 17:15 del viernes en la cancha de Sol de América. En el primer partido la victoria había sido para los clorindenses que al igual que el Rojo es líder del grupo con 6 puntos. En tanto que en el otro partido del grupo se enfrentarán Libertad de Buena Vista y Juventud de Naineck; los primeros, que hacen de local en Laguna Blanca son también punteros del grupo con 6 unidades mientras que Juventud aun no sumó unidades y una nueva derrota lo marginará de la competencia aun restando dos fechas. El partido será dirigido por Rolando Obregón de Pirané y dará inicio a las 17 horas del domingo. Por su parte, en el grupo C, que sólo tiene 3 equipos, el único encuentro a disputarse será entre 9 de Julio de Clorinda y Libertad el domingo a 17 horas con el arbitraje del chaqueño de la Liga de San Martín Enrique Méndez. Una nueva victoria del Rayado le significará la clasificación anticipada.