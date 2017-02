La palabra del capitán

El defensor y capitán de Independiente, Pedro Valiente, se refirió de la siguiente forma al empate que su equipo obtuvo como local ante Juventud de Clorinda en el Federal C, “Muy difícil, un partido donde no se pudo embocar y con el sabor amargo de no poder dejar los tres puntos en casa pero restan dos partidos de visitante donde hay que mejorar, será difícil pero no imposible. Lamentablemente hoy no pudimos embocar, llegamos tres o cuatro veces y no pudimos ahora hay que ir de visitante y estar bien concentrados para traer los puntos”.