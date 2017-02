No está muerto quien pelea

Municipal de Pirané logró una importante victoria como local tras vencer por 2 a 0 a Los Pumas de Ibarreta en la cuarta fecha del Federal C logrando de esta forma Muni quedar en el primer lugar del grupo al menos hasta ver que suceda cuando completen la fecha 1° de Mayo y Defensores de Formosa. Los goles ganadores los anotaron Sebastián Olivera y Claudio Sanabria. Los dirigidos por Palavecino no venían para nada bien en lo deportivo ya que si bien sumaban 5 puntos, 3 de esos tantos fue por una protesta, entonces con un empate y una derrota, las cosas deportivamente hablando no venía bien para los de Pirané. Pero hoy en su localidad, en el estadio Ismael Strong sumaron tres puntos ante un rival que también estaba obligado a ganar para seguir con chances netas y que ahora parece quedar lejos de a clasificación cuando anteriormente había realizado muy buenos papeles en Formosa con empates frente al Portuario y Defe.