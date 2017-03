"Sentí mucha impotencia"

Tras el empate frente a defensores de Formosa, que logró el gol en el minuto 5 de adición, el entrenador de 1° de Mayo Juan Carlos Hermosí no escondió su enfado y desazón por lo sucedido, “Me produce una sensación de mucha impotencia porque se jugó durante casi 53 minutos una cosa increíble en un partido que no es cortado pero buen de este tipo de situaciones son miles pensé que en algún momento de esta corta carrera de técnico lo iba a superar pero veo que cada vez que nos pasa me supera pero también se nos va por errores propios también y lo sentimos mucho”.