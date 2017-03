Se juega la ante última del Federal C

Se juega la anteúltima fecha de la Fase de grupos del Federal C y aun 10 de los 11 equipos formoseños cuentan con posibilidades de clasificar, situación para alguno de ellos que se podría dar en esta jornada dependiendo de los resultados. Repasemos desde el inicio, con el grupo A que está que arde y hasta el momento con sus 4 participantes con chances de meterse a una nueva instancia. Abrirán la fecha Defensores de Formosa y Municipal de Pirané el viernes a las 17 horas en la cancha auxiliar de Sol de América con el arbitraje del clorindense Cristian Cabral. Muni es el líder del grupo con 7 puntos mientras que Defe lo corre de atrás con 5 unidades. En el primer partido, jugado en Pirané, el Policía se había traídos los tres puntos a la Capital pero vale decir que con el ingreso del Pala a la dirección técnica de Muni, han cambiado las cosas en ese equipo y demostró contra pronóstico que puede clasificar y de hecho está en el primer lugar. Vale resaltar además en este caso que Defensores tiene una protesta pendiente contra Los Pumas de Ibarreta por supuesta mala inclusión de un jugador y en caso de concretarse esto a favor de Defe, el equipo que dirige Fredy Vera quedará a sólo un punto de su rival del viernes. En el caso de Muni, ganando y con una combinación de resultados puede clasificar en esta fecha. El otro partido lo sostendrán en Ibarreta Los Pumas ante 1° de Mayo el domingo a partir de las 17 horas y con el arbitraje del piranense Rolando Obregón. El Portu está con 6 puntos y Los Pumas con 2 unidades y podría quedar con 1 en caso de que Defe le gane la protesta. De ser así, que pierda 1 punto, prácticamente quedará eliminado de la competencia porque dependerá de varias combinaciones de otros resultados. Pero si se mantiene con 2 puntos y a la vez le gana a 1° de Mayo el domingo, aun contará con posibilidades claras de clasificación y dependiendo de sí mismos. En el primer partido fue empate 2 a 2 en el estadio Don Antonio Romero. Repasemos ahora el grupo B donde hay un eliminado, que es Libertad de Buena Vista, y 3 equipos parejos que buscan clasificar. El líder Juventud de Naineck se las verá como local ante Independiente de Fontana en Laguna Blanca el próximo domingo a las 17 horas. Será árbitro del juego el piranense José Traghetti. Se separan en la tabla de posiciones por 2 puntos y un empate para Juventud sería quedar al borde de la clasificación mientras que una victoria sellaría su pasaje a otra instancia. El otro partido lo sostendrán en Clorinda, el local Juventud y el ya eliminado Libertad el domingo a las 17 horas con el arbitraje de Diego Fernández de la LFF. Los de Clorinda ganando estarán muy cerca de otra Fase porque tiene en la actualidad 7 puntos y se encuentran segundos junto a Independiente a 2 de la punta. Pero es verdad también que mucho dependerá del resultado entre el Rojo y el Juventud de Naineck puesto que podrían llegar a la última fecha muy pegados en las posiciones, como están ahora. En tanto que en el grupo C las cosas se emparejaron con la pasad victoria de 9 de Julio de Clorinda frente a Libertad de Eva Perón; ese resultado dio vida a todos para poder clasificar. En esta fecha se enfrentarán entre sí el sábado en la acancha auxiliar de Sol de América Libertad y 8 de Diciembre de Laguna Blanca desde las 17 horas arbitrando el juego Gustavo González de Quitilipi, Chaco. El Rayado llega con 6 puntos –igual que 9 de Julio- y será su último partido ya que en la fecha final queda libre mientras que los de Laguna Blanca no tiene puntos y le restan 2 partidos, es decir que sólo les sirve ganar o ganar el fin de semana. Si hay empate quedan eliminados y si ganan quedan con vida llegando a la última fecha con chances. Por el lado del Rayado, pase lo que pase deberán esperar a la última fecha para ver si clasifican.