Pala ya no es DT de Muni de Pirané

Luego de 4 fechas y con el equipo en el Reimer lugar del grupo, el entrenador Oscar Palavecino ha dejado su cargo en Municipal de Pirané y yo no se encuentra en dicha localidad por lo cual el próximo fin de semana el equipo piranense será dirigido por Javier Sanabria, quien se desempeñaba como DT en la liga local. El Pala llegó a Pirané para tomar las riendas del equipo en la segunda fecha, momento en que perdió como local ante Defensores de Formosa; pero en la tercera sumó su primero punto al empatar también en casa frente a 1° de Mayo. Ese fin de semana valieron a decir verdad 4 puntos ya que también llegaba desde el Consejo Federal el fallo favorable que le daba 3 puntos por el partido ante Los Pumas (falta de médico) que lo iba perdiendo 2 a 0 al terminó del primer tiempo y después ya no se jugó mas en Ibarreta. Si bien aun no había sido entrenado el equipo por Palavecino, se dice que fue el entrenador, presente en las tribunas de la cancha ibarretense quien advirtió la situación e hizo que dirigentes piranense protestasen al árbitro del partido. Ya en la cuarta fecha, como local una vez mas, venció a Los Pumas de Ibarreta y se encontró en la puna del grupo. Así, con 7 unidades y en lo mas alto, el Pala dejó Municipal y si bien no hay afirmaciones, las razones serían de índole económicas al no llegar a un arreglo aunque no fueron confirmada fehacientemente por el club piranense. Mañana visitan a Defensores de Formosa en la cancha auxiliar de Sol de América y en el banco estará Sanabria, entrenador del equipo en los torneos locales.