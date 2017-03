Desestimaron protestas de Defe y el Portu

El Consejo Federal emitió resolución desde el Tribunal de Pena respecto a la protesta presentada por Defensores de Formosa contra Los Pumas (supuesta mala inclusión de jugador) además de resolver también la protesta de 1° de Mayo contra el mismo club ibarretense y en ambos casos fue favorable a Los Pumas por lo cual la tabla de posiciones no se modifica. EXPEDIENTE Nº 3586/16 – Torneo Federal “C” 2017 Ref. Club Defensores de Formosa s/ Protesta. Buenos Aires, 2 de febrero de 2017. Vistos: Para resolver la presente causa iniciada con la presentación del recurso de protesta del Club Defensores de Formosa, contra su similar del Club Los Pumas, por la supuesta antirreglamentaria inclusión de un jugador en el partido disputado por ambos, y Considerando: 1°) Que, se presentó el Club Defensores de Formosa denunciando la indebida inclusión del jugador Esteban Darío González D.N.I. 40.776.700 en el equipo del Club Los Pumas, en el partido que ambos disputaron el día 18 de febrero pasado por el Torneo Federal “C”. Que, el presentante reclama se le adjudique el partido pues entiende que el jugador se encuentra registrado en el Club Estudiantes de La Plata de la Asociación del Fútbol Argentino. Que, en ese sentido señalan que no es reglamentariamente correcto lo tramitado por el Club Los Pumas que inscribió al jugador como de propiedad del club cuando esta registrado en otro club sin trámite de pases interligas. 2°) Que los trámites de recurrir los resultados de partidos vía recursos deben plantearse dentro del marco reglamentario establecido. Que, no es viable que un club se presente reclamando el partido que disputó pues un jugador fue indebidamente incluido y no acompaña la planilla de juego, tampoco lista de buena fe que le es entregada al momento de los intercambios de documentos previo al inicio del partido. Que, este Tribunal no funciona como un organismo donde se denuncia la posible infracción por un delito de acción pública que es deber investigar. Que, la protesta es un reclamo deportivo asimilable a derecho privado en el cual el requirente debe hacerse cargo de acompañar la prueba en la que pretenda sustentar su derecho y no esperar que sea el Tribunal el que salga a recolectar la prueba en su favor. Que, el reglamento del Torneo, que los clubes deben tener presente, establece, en su capítulo XIII sobre protestas e impugnaciones, en su artículo 70 los requisitos de admisibilidad en los siguientes términos: al momento de interponerse la protesta y/o impugnación el recurrente deberá: a) Acreditar la titularidad de los derechos que le fueron agraviados. b) Presentar el escrito, por duplicado, detallando claramente los agravios y señalando los normativos transgredidos. c) Abonar, en concepto de Derechos de Protesta, el equivalente al valor de CIENTO CINCUENTA (150) entradas generales. Que el fallo de este Tribunal se dictará según el art. 71 del mismo reglamento en forma sumaria, con los elementos de juicio obrantes en su poder o con aquellos que estime necesario, en un todo de acuerdo con las prescripciones contenidas en este Reglamento, en el de Transgresiones y Penas y en el del propio Consejo Federal. El Tribunal de Disciplina del Interior resolverá en todos los casos en única y definitiva instancia, destinando al archivo, sin otro trámite, las protestas y/o impugnaciones que no se ajusten a lo dispuesto en el presente Capítulo. Que, en este sentido una protesta de partido por indebida inclusión de un jugador sin que se acompañe la planilla de partido, para constatar si efectivamente jugó, y sin la Lista de Buena Fe resulta una deficitaria defensa técnica de los derechos del peticionante. Por lo dicho se rechazará el recurso de protesta del Club Defensores de Formosa por defectos sustanciales de pruebas en su reclamo. (Art. 70 del Reglamento del Torneo y 13, 14 del R.T.P.). Debe destinarse el depósito del arancel a la cuentas gastos de administración. (Art. 69 del Reglamento y 21 del R.T.P.). El Tribunal RESUELVE: 1°) No hacer lugar a la protesta presentada por el Club Defensores de Formosa por no haberse acreditado debidamente lo denunciado. Art. 13, 14 ,32 y 33 del R.T.P. y 69, 70 del Reglamento del Consejo Federal). 2°) Destínese el importe ingresado a la cuenta gastos de administración. (Art. 21 del R.T.P.). 3°) Notifíquese y archívese. PRESENTES: Esc. Carlos E. De Giacomi; Dr. Antonio Carbone; Dr. Miguel Rossi.- EXPEDIENTE Nº 3585/17 – Torneo Federal “C” 2017 Ref. Club 1° de Mayo protesta de partido. Buenos Aires, 2 de marzo de 2017. Vistos: La presentación efectuada por el Club Atlético 1° de Mayo de Formosa, en la que se impugna el partido disputado el día 11 de febrero del corriente, y Considerando: Que, el Club Atlético 1° de Mayo despachó por pieza postal el día 17 de febrero (ver fs. 5.) por correo la protesta del partido que disputó el 11 de febrero con el Club Los Pumas, por la segunda fecha del Torneo Federal “C”. Que, el CAPITULO XIII del Reglamento especial del Torneo establece que las protestas e impugnaciones tienen plazo establecido en el art. 69 y específicamente establece que: Para protestar y/o impugnar la validez de un partido, la correspondiente denuncia con sus respectivos antecedentes deberá obrar en poder del Tribunal de Disciplina del Interior de la siguiente manera: 1. Para los partidos de la Etapa Clasificatoria, antes de las 18:00 horas del tercer día hábil siguiente al de disputado el mismo. 2. Para los partidos de la Etapa Final, antes de las 18:00 horas del segundo día hábil siguiente al de disputado el mismo. Que, además de los términos antes expuestos el impugnante debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 70 entre los que se encuentra el de abonar, el derechos de protesta. Que, el recurso de protesta ha sido presentado fuera de término y no consta en el expediente haber ingresado a Tesorería el arancel fijado. Que, corresponde rechazar el recurso interpuesto. (Art. 13, 14, 21 del R.T.P. y 69 y 70 del Reglamento del Torneo) por el Club Atlético 1° de Mayo de Formosa. Por ello el Tribunal RESUELVE: 1°) No hacer lugar a la protesta presentada por el Club Atlético 1° de Mayo de Formosa por no haberse ajustado a los requisitos que establece el Reglamento del Torneo. (Art. 13, 14, 21 del R.T.P. y 69, 70 del Reglamento del Torneo.) 2°) Notifíquese y archívese. PRESENTES: Esc. Carlos E. De Giacomi; Dr. Antonio Carbone; Dr. Miguel Rossi.