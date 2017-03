Festejo y clasificación

Libertad de Eva perón superó 3 a 1 a 8 de Diciembre de Laguna Blanca y así dejó sin posibilidades de clasificación a sus rivales del grupo lo que significa que el Rayado está en otras Fase aun con una fecha por jugarse. Mas abajo la explicación del reglamento donde da por clasificado al Rayado. Los tantos de los dirigidos por Pascual Miranda llegaron en ambos tiempos: en el primer, a los 12 minutos anotó Junior Agüero de penal mientras que en el complemento fueron goleadores Yamil Núñez y Marcelo Baraiolo a los 38 y 50 minutos respectivamente. Por el lado de los de Laguna Blanca, Fernando Gómez fue autor del empate parcial a los 14 minutos del primer tiempo. El partido fue válido por la fecha 5 del Federal C y se disputó en la cancha auxiliar de Sol de América. Más abajo se transcribe el reglamento en caso de igualdad de puntos y el porqué Libertad está clasificado a una fecha del final: Cuando la disputa se llevara a cabo por el sistema de puntos ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego. En caso de existir igualdad en puntos al término de la Etapa Clasificatoria, a los efectos de establecer una clasificación se aplicará lo previsto en el punto siguiente (13). 13 En favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Zona en cuestión contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante. EL CASO LIBERTAD-9 DE JULIO Puntos actuales Libertad 9 ptos (4 pj) 9 de Julio 6 ptos (3 pj) Si 9 de Julio le gana en la última fecha a 8 de Diciembre de Laguna Blanca igualará en puntos a Libertad. Entonces se debe aplicar el reglamento de desempate por sistema olímpico, es decir, entre los empatados en cuestión. Partidos jugados entre sí. Libertad 1-9 de Julio 0 9 de Julio 2-Libertad 1 a)Ambos tiene diferencia de gol 0. b) Ambos tienen 2 goles a favor c) Libertad tiene 1 gol a favor de visitante y por este punto, el C, clasifica a la siguiente instancia