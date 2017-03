En Clorinda ya piensan en Play Off

Juventud de Clorinda logró su clasificación a la siguiente instancia del Federal C una jornada antes de que se baje la persiana en la Fase de Grupos; el equipo dirigido por Gabriel Rodríguez supero por 2 a 0 al ya eliminado Libertad de Buena Vista y así se metió a los Play Off. Foto archivo Con Rodríguez en el banco, uno que ya sabe de ascensos en este tipo de competencia, la Juve clorindense se metió a una nueva instancia aunque deberá resolver en la fecha final si lo hace directamente a la Segunda Fase de Play Off, si termina en el primer lugar; o a la primera Fase si finaliza segundo. Pero lo cierto es que la felicidad en Clorinda ya está cantada porque el primer objetivo de seguir en carrera se cumplió una fecha antes del cierre. Como local, derrotó a quien aun no consiguió punto y llegaba a jugar ya sabiendo que no contaba sin chances. El primer tanto de la tarde lo anotó el histórico Hugo Notario, de penal, sobre los 15 minutos del primer periodo mientras que Agustín Morel, el goleador y muy buen jugador de la Juve, marcó el segundo, sobre los 35 minutos del mismo tiempo. El árbitro de la LFF, Diego Fernández, dirigió las acciones del juego.