El Rayado del Eva Perón consiguió una fecha antes de finalizar la Fase Regular la clasificación a los Play Off del Federal C, donde por ser primero en su grupo automáticamente clasificó a la segunda Ronda de los mano a mano. “Sabíamos que sería muy duro donde salieron a jugarnos de igual a igual y nos complicaron. Por eso había que salir a dejar todo, demostramos garra y corazón en el segundo tiempo luego de una importante charla en el entretiempo”, dijo el entrenador Pascual Miranda que habida cuenta del sistema de desempate en caso de igualdad de puntos para poder clasificar, una vez finalizado el partido aun pensaba que debían esperar el partido de la última fecha pero la alegría fue mayor cuando se enteró de que ya estaban en Play Off.