La última del Federal C

Se juega la última fecha del Federal C y salvo en el grupo 3, las zonas 1 y 2 todavía juegan para definir clasificados o posiciones en lo que respecta a los equipos formoseños. La zona 1 es la que de momento aun no cuenta con ninguno de sus dos clasificados por lo cual en la fecha se definirán quienes siguen en Play Off y quienes dicen adiós al menos por una temporada. De los 4 equipos, 3 tiene chances: Municipal de Pirané con 8 puntos, 1° de Mayo con 7 puntos y Defensores de Formosa con 6 unidades. El Portuario recibe el sábado a las 17 horas a Municipal de Pirané en la cancha auxiliar de Sol de América. Muni tiene mas chances porque un empate lo deja adentro sin depender de nadie en tanto que una victoria para Muni significará no sólo la clasificación sino que también asegurarse el uno en el grupo y así clasificar directamente a la Segunda Fase de Play Off y evitar por ende la Primera. Inclusive perdiendo y si no gana Defensores de Formosa, podría quedar clasificado. En tanto que al Portu un empate lo podría dejar adentro pero dependerá del resultado de Defensores de Formosa y que este no gane. Una derrota también puede dejarlo adentro pero una vez mas no debe ganar en la fecha Defensores de Formosa. Dirige Enrique Méndez de General San Martín, Chaco. Hay que aclarar en todos estos caso que Defensores de Formosa pidió se revea el fallo del Consejo Federal respecto a la posible mala inclusión de un jugador de Los Pumas por lo tanto si el Consejo lo revé y emite un fallo favorable al Policía, todo cambiaría ya que Defe tendría dos puntos mas en la tabla de posiciones actual. El otro partido será entre Los Pumas de Ibarreta y Defensores de Formosa el sábado en el mismo horario que el encuentro anterior, es decir a las 17 horas. Dirige el piranense José Sandvay. Los de Ibarreta ya están eliminados (cuanto pesan los 3 puntos perdidos por falta de médico en la cancha en la fecha 1); mientras que Defensores de Formosa sólo le sirve ganar y en caso de hacerlo no depende de ni otro resultado para clasificar. En el grupo 2 la cosa ya está definida porque tanto Juventud de Clorinda como su homónimo de Naineck están clasificados. Juventud de Naineck 12 puntos y Juventud de Clorinda 10 puntos. Se definirá ahora quien pasa directamente a la Segunda Ronda de Play Off. Los Juventud se enfrentan entre sí en Clorinda el domingo a partir de las 17 horas y con el arbitraje del chaqueño de la Liga de Quitilipi Gustavo González. El empate o victoria deja primero a los de Naineck. Y en Laguna Blanca juegan los ya eliminados Libertad de Buena Vista e Independiente de Fontana, el campeón del último Federativo y el equipo capitalino que llegaba como el cuco del torneo y sin embargo se despidió muy rápido dejando mucho que desear en lo futbolístico y con muchas caras nuevas en su equipo que seguramente no continuarán en el torneo local, inclusive el entrenador Isidro Gómez Rodas estaría siendo cuestionado para seguir en su cargo. Será el sábado a las 17:30 horas con el arbitraje del clorindense Cristian Cabral. Y en la zona 3, en Laguna Blanca, el dueño de casa 8 de Diciembre recibe a 9 de Julio de Clorinda con el arbitraje del piranense José Traghetti a las 17:30 horas del domingo. Ambos ya están eliminados en esta zona de 3 equipos que clasificó a Libertad de Eva Perón.