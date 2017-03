Pasó el Portu

Tuvo que llegar hasta la última fecha para conocer su destino pero 1° de mayo cumplió su objetivo y clasificó a la siguiente instancia del Federal C tras golear como local en el estadio Don Antonio Romero por 3 a 0 a Municipal de Pirané que llegó como líder del grupo y se fue eliminado de Formosa. El Portu la peleó hasta el final de la Fase de Grupos; no estaba en los planes que fuera tan difícil seguir en carrera pero las circunstancias y los resultados lo llevaron a estar sin clasificación hasta la última fecha pero sabiendo que dependía de sí mismo para poder lograrlo. Y esa opción era ganándole a Municipal de Pirané que llegaba como líder del grupo y tras una victoria en la fecha anterior de visitante ante Defensores de Formosa. Los dirigidos por Juan Carlos Hermosí batallaron durante el primer tiempo y el gol no llegó y así tras los primeros 90 minutos de juego las cosas finalizaron 0 a 0; resultado que dejaba adentro a los de Pirané y al Portu con la expectativa de lo que sucediese en el partido de los Pumas y Defensores de Formosa en Ibarreta. Pero la incertidumbre para los de Villa Hermosa iba a empezar a desaparecer en el complemento a partir del minuto número 10 cuando César Velázquez puso el 1 a 0 para el Portu con un gol de cabeza que abría así las puertas a la victoria de 1° de Mayo. Pasaron sólo 4 minutos para que llegue el segundo, una vez mas de cabeza, pero ahora el encargado fue Richard Paniagua para el 2 a 0 parcial a los 14 minutos de juego. Y luego ya para definir todo y asegurarse la clasificación anotó el tercero Juan Amarilla a los 29 minutos para sellar el pase a la siguiente instancia, a la de Play Off y a la Segunda Ronda. Antes, sobre los 24 minutos se fue expulsado en la visita Ricardo Cardozo por doble amarilla.