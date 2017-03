Consuelo final

Si bien ya no contaba con posibilidades de poder clasificarse a los play Off del Federal C, el Rojo del barrio Fontana se despidió de la competencia goleando a Libertad de Buena Vista por 5 a 2 con tantos de Nelson Portillo, Germán Paniagua, Egidio Ocampo, Rodolfo Gómez y Elías Landa. El clorindense Cristian Cabral fue el árbitro del juego. Habría sido el último partido de Isidro Gómez Rodas como entrenador de Independiente que se reforzó para ascender y no pudo pasar de fase. En tanto que su rival de ayer, Libertad, quien fue el campeón del pasado Federativo de Clubes, no pudo sumar puntos.