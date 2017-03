Juventud de Clorinda primero

Con los partidos en el norte de la provincia pertenecientes al grupo B y C, finalizaron los encuentros de Fase Regular del Federal C para los elencos formoseño. El de mayor importancia porque si bien ambos estaban clasificados aun definía cosas: fue el que sostuvieron en Clorinda el dueño de casa Juventud y su homónimo de Naineck, goleando el local 3 a 0 y así clasificándose primero en su grupo lo cual hace que evite la Ronda 1 Play Off y pase directamente a la Segunda. En tanto que para completar, en Laguna Blanca, 8 de Diciembre derrotó 2 a 1 a 9 de Julio de Clorinda.