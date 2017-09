El Federal C seguría igual

Finalmente no habría modificaciones y el Federal C se volvería a jugar en Enero 2018 sin ningún cambio con respecto al anterior torneo. Recordemos que se había anunciado extraoficialmente que el Federal C iba a desaparecer y que un numero reducido de equipos campeones de Ligas iban a formar parte de una Etapa Previa del Federal B. Por el momento estos cambios no se llevaría a cabo y la próxima edición se jugaría con un formato Regionalizado tal cual el lo acontecido en el campeonato disputado en el corriente año. (Fuente: Ascenso del Interior) Si bien no hubo ningun anunció oficial, entre los motivos por los cuales se habría decidido seguir con el formato anterior obedecen a que muchos equipos liguistas ya tienen ganadas sus plazas al Federal C en las Ligas y/o Federaciones y caso contrario deberian jugar eliminatorias para definir los participantes al Federal B (uno por Liga) y ello haría perjudicar las avanzadas competencias locales y regionales. Lo cierto es que tendremos Torneo Federal C 2018 y arrancaría a fines de Enero, probablemente el domingo 28. 1. -REGIÓN NORTE (Jujuy, Salta y Tucuman) 2. -REGIÓN CENTRO (Catamarca, La Rioja, Sgo.Estero y Cordoba) 3. -REGIÓN CUYO (San Juan, Mendoza y San Luis) 4. -REGIÓN LITORAL NORTE (Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes) 5. -REGIÓN LITORAL SUR (Santa Fe y Entre Ríos) 6. -REGIÓN PAMPEANA NORTE (Bs.As. Norte) 7. -REGIÓN PAMPEANA SUR (Resto de Bs.As y La Pampa) 8. -REGIÓN PATAGONICA (Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)