El Federal C para los nuestros

Desde el próximo 28 de enero empezará a jugarse una nueva edición del Federal C –quinta categoría del fútbol argentino- con la presencia de tres equipos pertenecientes a la Liga Formosa, otros dos de Laguna Blanca, dos mas de Clorinda y misma cantidad de Ibarreta. El camino, una primera fase y luego cuatro rondas de play off para llegar al Federal B. Un total de 14 zonas comprendes la Región Litoral Norte, en donde se encuentras los conjuntos formoseños además de equipos chaqueños, misioneros y correntinos, todos ellos con el mismo objetivo de llegar al Federal B. Dependiente del grupo, hay de 3 y de 4 equipos, la cantidad final de partidos para llegar al Federal B es de 12 o bien 14 partidos, cifra razonable y que hace entusiasmar a cualquier equipo para poder escalar una categoría. Los formoseños fueron ubicados entre el grupo 4, 5 y 6 de la Litoral Norte. Entre los de la Liga Formoseña, fueron ubicados en el grupo 4: Independiente de Fontana, Fontana y 8 de Diciembre. Un poco mas en detalle, en el caso de Ocho, será dirigido por Agustín Galarza y la intención del plantel es realizar durante la pretemporada amistoso ante elencos de Paraguay. Llegaron como refuerzos: Roger Strong, Ezequiel Quiroz, Roberto Escoffe y Ezequiel Zarza (Municipal de Laishí); Matías Paredes, Ariel Vega, Iván Aguilar, Gilberto Vera Chamorro y Juan Amarilla (llegan de 1º de Mayo); Luis Fleitas (La Cuadra), Mauro Recalde (Libertad del Eva Perón), Lucas Caballero (Argentinos del Norte), Iván Quiñonez (Atlético Progreso de Salta) y Franco Azas (Los Pumas de Ibarreta). Por su parte el campeón del fútbol formoseño, Independiente de Fontana, seguirá bajo las órdenes de Tuti Chaparro y una vez mas ingresa al torneo como candidato a quedarse con el ascenso, al menos esa es la intención del Rojo formoseño que alguna vez ya jugó el Federal B. Marcelo Báez (Atlético Laguna Blanca), Ever Torres (Paraguay), Marcos Torales (Argentinos del Norte), Martín Rojas (San Agustín) y Agustín Morel (Independiente de Fontana), son algunas de las caras nuevas de un equipo que se quedó además con la base del plantel campeón, reteniendo así al goleador y jugador diferente de la temporada formoseña, Lucas Ojeda. El primo del Rojo, Fontana, justamente ambos se verá las caras en la primera fecha, será entrenador por Ramón Méndez. David Ortellado (Libertad de Eva Perón), Héctor Escobar (Estudiantes de San Francisco), Gustavo Vallejos (1º de Mayo), Nelson López (Libertad de Eva Perón), Víctor Romero (San José Obrero), Adrián Romero (Defensores de Formosa) y Giuliano Brunelli (Libertad de Eva Perón), están entre los jugadores “nuevos” del Albiceleste. El fixture del grupo 4 es: 1ra. Fecha - 28/01/18 INDEPENDIENTE vs. FONTANA Libre: 8 DE DICIEMBRE 2da. Fecha - 04/02/18 8 DE DICIEMBRE vs. INDEPENDIENTE Libre: FONTANA 3ra. Fecha - 11/02/18 FONTANA vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: INDEPENDIENTE 4ta. Fecha - 18/02/18 FONTANA vs. INDEPENDIENTE Libre: 8 DE DICIEMBRE 5ta. Fecha - 25/02/18 INDEPENDIENTE vs. 8 DE DICIEMBRE Libre: FONTANA 6ta. Fecha - 04/03/18 8 DE DICIEMBRE vs. FONTANA Libre: INDEPENDIENTE En el Grupo 5 se encuentran 9 de Julio y 17 de Agosto, ambos de Clorinda y Juan José Correa de Laguna Blanca. 1ra. Fecha - 28/01/18 9 DE JULIO vs. 17 DE AGOSTO Libre: J.J.CORREA 2da. Fecha - 04/02/18 J.J.CORREA vs. 9 DE JULIO Libre: 17 DE AGOSTO 3ra. Fecha - 11/02/18 17 DE AGOSTO vs. J.J.CORREA Libre: 9 DE JULIO 4ta. Fecha - 18/02/18 17 DE AGOSTO vs. 9 DE JULIO Libre: J.J.CORREA 5ta. Fecha - 25/02/18 9 DE JULIO vs. J.J.CORREA Libre: 17 DE AGOSTO 6ta. Fecha - 04/03/18 J.J.CORREA vs. 17 DE AGOSTO Libre: 9 DE JULIO Mientras que en la Zona 6 están Juventud y Los Pumas de Ibarreta además de Sargento Cabral de Siete Palmas perteneciente a la Liga de Laguna Blanca. 1ra. Fecha - 28/01/18 LOS PUMAS vs. JUVENTUD Libre: SGTO. CABRAL 2da. Fecha - 04/02/18 SGTO. CABRAL vs. LOS PUMAS Libre: JUVENTUD 3ra. Fecha - 11/02/18 JUVENTUD vs. SGTO. CABRAL Libre: LOS PUMAS 4ta. Fecha - 18/02/18 JUVENTUD vs. LOS PUMAS Libre: SGTO. CABRAL 5ta. Fecha - 25/02/18 LOS PUMAS vs. SGTO. CABRAL Libre: JUVENTUD 6ta. Fecha - 04/03/18 SGTO. CABRAL vs. JUVENTUD Libre: LOS PUMAS Forma de disputa Región Litoral Norte Se conformarán nueve (9) zonas de cuatro (4) equipos cada una y cuatro (4) zonas de tres (3) equipos cada una. Total: trece (13) Zonas. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Fase de la Etapa Final los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por cuatro equipos (Total: nueve 9 equipos).- A la Primera Fase de la Etapa Final clasifican los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los nueve equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: catorce 14 equipos).- Etapa Final: Primera Fase: Estará integrada por los catorce -14- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Segunda Fase.- Segunda Fase: Estará integrada por los nueve -9- equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria y por los siete -7- equipos ganadores de la Primera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Tercera Fase.- Tercera Fase: Estará integrada por los ocho -8- equipos clasificados de la Segunda Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores clasifican a la Cuarta Fase. Cuarta Fase: Estará integrada por los cuatro -4- equipos clasificados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede, los ganadores ascienden al Torneo Federal B 2018.-