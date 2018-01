"Voy a respetar el equipo campeón"

Tras no poder conseguir el objetivo en el 2017 de ser uno de los ascendidos, Independiente del barrio Fontana va por su revancha en esta temporada donde arranca una vez mas como candidato. En esta etapa de los trabajos de pretemporada dieron inicio los amistoso, contra Sol de América el pasado miércoles y ante un elenco clorindense el sábado de visitante. “El equipo ya está, teníamos una buena base y sumamos tres o cuatro jugadores que ya están como el arquero Marcelo Báez, Agustín Morel, Riacho Torales, Goro Rojas y estamos viendo dos mas que están ahora a prueba”, dijo Tuti Chaparro, DT del elenco campeón del torneo formoseño. Una primera Fase en donde encontrará rivales conocidos, Fontana y 8 de Diciembre, pero sin poder equivocarse ya que sólo el mejor pasará de ronda; así será el inicio del Rojo en el presente Federal C que inicia el 28 de enero ante Fontana. “Soy de los técnico con códigos de antes y voy a respetar la base del equipo campeón por eso sólo trajimos un refuerzo por línea, será casi el mismo equipo mas uno o dos refuerzo coo el caso de Morel que si llega bien jugará de entrada como volante ofensivo, como me gusta a mí jugar con ese tipo de enganche2, agrega Tuti respecto al modelo de equipo titular para el estreno en poco menos de 20 días. Mientras que respecto al torneo en sí y su formato dijo que “Nos tenemos que eliminar en Capital, quizás zona de 4 uno tiene mas posibilidades al poder ingresar también como segundo pero lo bueno es que no sn tantos partidos para lograr el ascenso como era antes”.