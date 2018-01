Un punto agridulce

El primer juego del Federal C para los capitalinos de Independiente y Fontana dejó un empate en cero, con sabor amargo para los jugadores que siempre quieren ganar, y una cuota de preocupación en los entrenadores que saben que sólo uno de los tres equipos en el grupo accederá a la siguiente instancia. Hablan sobre lo vivido el sábado en el estadio Don Antonio Romero los DT, Tuti en el Rojo y Méndez -foto- en el Albiceleste y el jugador de Independiente Nelson Portillo. Tuti Chaparro (DT Independiente) “Era importante tratar de lograr los tres puntos entonces se espera el otro juego con mas confianza pero bueno estos partidos siempre salen así; hay que seguir trabajando para lo que viene que también será duro como todos los partidos porque sólo uno de los tres va a clasificar. Se crearon buenas situaciones sobre todo en le segundo tiempo pero faltó la definición”. Ramón Méndez (DT Fontana) “Sabíamos que iba a ser intenso y duro, tiene buenos jugadores y saben a lo que juegan, debíamos contrarrestar eso y aplicar lo que sabemos nosotros; en el segundo tiempo se notó el cansancio de la semana que trabajamos en barro pero la entrega y sacrificio mas situaciones de goles tuvimos en el primer tiempo y después sufrimos un poco en le segundo tiempo”. Nelson Portillo “Lastimosamente se dio un 0 a 0 pero en todo inicio de torneo es duro y complicado mas la ansiedad de ser el primer partido, es un clásico; creo que hoy fuimos lo que propusimos, creamos e hicimos el desgaste pero no se nos dio y mérito también del arquero de ellos pero ya veremos al final del troné si sirve o no el punto pero uno se va con es abronca de no haber podido ganar”.