Ganaron los debutantes

La fecha dos del Federal C en los grupos 5 y 6 tuvo como ganadores a los debutantes, aquellos que había iniciado el torneo con fecha libre, obtuvieron ahora una victoria jugando como local. Es así que en Laguna Blanca, Juan José Correa venció 2 a 0 a 9 de Julio de Clorinda -foto- que aun no sabe de sumar mientras que Sargento Cabral de Siete Palmas goleó 3 a 0 a AFI Los Pumas de Ibarreta que aun no sumó puntos. Los goles del ganador en este encuentro fueron anotados por Rodrigo Duarte, David Servin y Adrián Duarte. Foto: Reddeportivaclorinda