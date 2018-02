"No aprovechamos la oportunidad de jugar"

Menos que conforme se fue el entrenador de 8 de Diciembre Agustín Galarza luego del empate en cero entre su equipo e Independiente de Fontana por el Federal C, “Lastimosamente es un torneo corto donde no podemos equivocarnos y eso sólo se logra con trabajo y seguiremos trabajando para buscar lograr jugar como yo quiero y brindarle toda la confianza al jugador para que pueda hacer su juego”. “Un partido bastante pobre donde no pudimos desplegar el juego que quisiéramos y no se aprovecha la oportunidad para jugar; fue un partido chato sin situaciones claras para los dos. Nos faltó mas confianza y por ahí la presión nos jugó en contra porque la verdad que esta cancha da para jugar y nos costaba hacer dos o tres pases seguidos asíque creo que pase por la confianza y la tranquilidad de elegir la mejor opción para hacer un pase”.