Protesta Roja

En las últimas horas trascendió la protesta que presentó Independiente de Fontana sobre 8 de Diciembre por una posible mala inclusión de uno de los jugadores de Ocho que enfrentaron al Rojo en la fecha 2 del Federal C y que en principio estaba sancionado. La segunda fecha jugada el pasado fin de semana volvió a dejar sin goles, por segunda vez a Independiente y en el debut de 8 de Diciembre en el torneo; pero posteriormente, el club Rojo presentó una protesta al Consejo Federal por una posible mala inclusión del jugador Iván Aguilar que no estaría habilitado para jugar la fecha habida cuenta arrastraría una sanción por expulsión en su paso por 1° de Mayo jugando el pasado Federal B. Fue ante Libertad y vio la roja a los 16 minutos del segundo tiempo. Si bien posterior a ese partido 1° de Mayo jugó la final de la LFF ante Independiente, el reglamento de los torneo Federales indica que el jugador expulsado en un Federal A o B y que luego pase a jugar en un equipo de Federal C, deberá cumplir lsa sanción en su nueva institución en dicho torneo. El jugador en cuestión fue parte del equipo de Ocho en el empate en cero ante Independiente ingresando en el complemento.