Se juegan todo

La fecha cuatro del Federal C en el grupo 5 y 6 podría empezar a definir las cosas ya que el líder 17 de Agosto enfrenta a 9 de Clorinda que de perder se quedará afuera; de igual manera en el grupo 6 para Juventud de Ibarreta y Los Pumas que deben ganar para no dejar puntos en el camino en su lucha por alcanza al puntero Sargento Cabral. ZONA 5 Domingo 18 ***17 DE AGOSTO CLORINDA vs. ***9 DE JULIO CLORINDA CLORINDA 18/2/2018 17:00 Árbitro: MORENO FLAVIO ARIEL FORMOSA Asistente 1: CABALLERO GUSTAVO JAVIER CLORINDA Asistente 2: ROMERO ROLANDO FORMOSA LIBRE: Juan José Correa (Laguna Blanca). ZONA 6 Domingo 18 ***JUVENTUD IBARRETA IBARRETA vs. ***AFI LOS PUMAS IBARRETA 18/2/2018 17:00 Árbitro: TRAGHETTI JOSE LUIS PIRANE Asistente 1: OBREGON ROLANDO PIRANE Asistente 2: ZAYAS SERGIO ALBERTO PIRANE LIBRE: Sargento Cabral (Siete Palmas).