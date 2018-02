Sin Tuti en el Rojo

El empate ante Fontana cuando parecía que lo ganaban cómodo, sumado a los pocos puntos conseguidos hasta el momento en el Federal C (3 empates en misma cantidad de partidos) hicieron que Raúl de la Cruz Chaparro deje de ser entrenador de Independiente de Fontana que deberá afrontar la última fecha del grupo 4 con DT nuevo (suena Juan Carlos Hermosí) o interino. Vale recordar que fue Tuti quien sacó campeón del Anual de la LFF al Rojo pero no pudo encontrar el funcionamiento de su equipo en el Federal C.