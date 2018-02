Miranda asumió en el Rojo

El nuevo entrenador de Independiente de Fontana para afrontar su última fecha en el Grupo 4 del Federal C será Pascual Miranda, quien fue contratado por la dirigencia del Rojo tras la salida de Tuti Chaparro. Independiente deberá jugar el próximo fin de semana ante 8 de Diciembre, rival con el cual había empatado 0 a 0 en el juego de la segunda fecha pero que a la vez presentó una protesta el Rojo por mala inclusión de un jugador, significando esto que los puntos quedarían para Independiente una vez se expida el Tribunal de Disciplina del CF. De otorgarle los puntos el CF al Rojo, llegaría a esa última fecha igualado en puntos con Fontana .5 cada uno- y por ello no sólo deberá ganar el fin de semana Independiente sino que también deberá hacerlo por la mayor cantidad de goles posibles habida cuenta que en la fecha final juegan el Comandante y Ocho. Sin dejar de lado que si Ocho vence al Rojo el fin de semana, llegará a la última fecha con chances, sin depender de nadie, de clasificar también. Con este panorama, Miranda llega a Independiente para afrontar el torneo. Teniendo el ex arquero como antecedentes mas recientes haber dirigido a Libertad de Eva Perón en el Federal C y a Estudiantes del barrio San Francisco en la LFF B.