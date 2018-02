El Regional Amateur con nuevo formato

El último despacho del Consejo Federal indica que el Regional Amateur 2019 tendrá un mínimo de 2 meses y medio de competencia y lo jugarán en zonas de entre 6 y 10 equipos, lo cual asegura a cada participante al menos 10 fechas. De esta manera se rectifica la idea primaria de que todo el torneo se llevara a cabo solo con play off. La etapa siguiente será por el sistema de play off. De esta manera el formato vuelve a ser similar al utilizado en los Regionales de los años 80. Fuente: Ascenso del Interior Por otro lado de convocó al Departamento de Torneos para que elabore el proyecto de torneo definitivo, teniendo en cuenta la "Regionalización" A continuacion el Despacho 12.408. Y VISTO: El despacho 12.407 en cuanto dispone la creación del “Torneo Regional Federal Amateur”; Y CONSIDERANDO: Que como consecuencia de la reestructuración de los torneos federales amateur dispuesta en el Despacho Nº 12.407, el Consejo Federal dispuso la creación del “Torneo Regional Federal Amateur”. Que las características particulares de éste Torneo amateur, que tendrá cuatro (4) ascensos al Torneo Federal “A”, requiere un exhaustivo y pormenorizado análisis de la reglamentación que lo regulará. Que a tales fines se impone la necesidad de convocar al Departamento de Torneos del Consejo Federal, que tendrá la responsabilidad de confeccionar el mencionado reglamento y ponerlo a consideración del Órgano Deliberativo que en definitiva deberá expedirse sobre su aprobación. Que sin perjuicio de la alta responsabilidad que le es encomendada al Departamento de Torneos, el cumplimiento de los objetivos que tiene el “Torneo Regional Federal Amateur” requiere que el reglamento observe cuestiones sustanciales que deberán ser necesariamente incluidas. Que en tal sentido, debe instruirse al Departamento de Torneos que el Reglamento del “Torneo Regional Federal Amateur” debe incluir el principio de regionalización. Que está herramienta adoptada por el Consejo Federal en virtud del Despacho Nº 12.280 en cuanto garantiza la competencia de los Delegados Federales en sus respectivas jurisdicciones y la distribución de los ascensos en clubes de distintas regiones del País, como así también redunda en menores gastos para los participantes del Torneo respecto a gastos de traslados y viáticos arbitrales, debe ser tenida en cuenta para la Reglamentación del “Torneo Regional Federal Amateur”, y así se instruye al Departamento de Torneos. Que asimismo resulta necesario imponer a éste Departamento, que la estructura del “Torneo Regional Federal Amateur” deberá constar de dos etapas, a saber: una primera etapa clasificatoria y una segunda etapa definitoria. Que la primera etapa, deberán distribuirse los clubes en zona de grupos integrada por entre seis (6) y diez (10) clubes con derecho a participación de una misma región deportiva, de manera de garantizar al menos dos meses y medio de competencia a todos los participantes. Que la segunda etapa definitoria la integrarán aquellos clubes que clasifiquen de la etapa clasificatoria, y se disputará observando una estructura de play off o eliminación directa hasta definirse los cuatro (4) ascensos al Federal “A” que tendrá el “Torneo Regional Federal Amateur”. Que por los demás, el Reglamento del “Torneo Regional Federal Amateur” deberá abarcar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la forma de disputa, las plazas asignadas a las Ligas; la cantidad de clubes participantes y la distribución de las zonas que integrarán la etapa clasificatoria; la habilitación de estadios; los árbitros habilitados para dirigir los distintos partidos; lo vinculante a la apertura y cierre de libro de pases y todo lo atinente a transferencia de jugadores; las programaciones de los partidos; los requisitos sobre lista de buena fe; seguros; balones; y aranceles. Que podrán a tales fines convocar a los Departamentos interdisciplinarios que integran el Consejo Federal. Que en función de lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto de AFA y el Reglamento General del Consejo Federal del Fútbol Argentino, el Presidente Ejecutivo del Consejo Federal RESUELVE: ART. 1º.- Convocar al Departamento de Torneos del Consejo Federal a los fines de la elaboración del proyecto de Reglamento del “Torneo Regional Federal Amateur”. ART. 2º.- Instruir al Departamento de Torneos del Consejo Federal a que en el proyecto de Reglamento del “Torneo Regional Federal Amateur” a elaborar se observe el principio de Regionalización establecido mediante Despacho Nº 12.280. ART. 3º.- Instruir al Departamento de Torneos del Consejo Federal a que en el proyecto de Reglamento del “Torneo Regional Federal Amateur” a elaborar, se garantice que el mismo tenga una etapa de clasificación que la integren entre seis (6) y diez (10) clubes que jueguen en un sistema de todos contra todos, y una etapa definitoria con sistema de play off o eliminación directa. ART. 4º.- Comuníquese, publíquese y manténgase en Secretaría a sus efectos.- Buenos Aires, 26 de febrero de 2018 LA NOTA LLEVA LA FIRMA DE PABLO TOVIGGINO (Presidente Ejecutivo del Consejo Federal) y JAVIER TREUQUE (Secretario General)